Úvodný výber hier roku 2021 vyšiel v spolupráci s ProGamingShop.sk , kde väčšinu z nich nájdeš za super ceny 😉.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition 🕹️

Dátum vydania: 14. január

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch

V 2010 vyšiel skvelý komiksovo-herný film, ktorý potešil nejedného z nás. Inak, šušká sa, že sa Scott Pilgrim vráti, no iba v animovanej podobe . Teraz sa však vrátil naozaj a to v podobe hernej, taktiež po vyše 20 rokoch.

Poraziť zlých ex tvojej budúcej frajerky budeš môcť v ikonickom 2D štýle s online alebo gaučovým kooperatívnym hraním až do štyroch hráčov. Hra vo svojej kompletnej edícii vychádza so všetkými DLCčkami a novými módmi, ako stále moderným Battle Royale. Zábavný príbeh, úžasné minihry, unikátna štylistika a nekonečná mlátenica je to, čo vie Scott kvalitne doručiť. Teraz v kompletnom šate.

Sunlight 🖼️

Dátum vydania: 14. január

Platforma: PC

Pokoj. To je to, čo potrebujeme v dnešnej šialenej dobe. Hry do nás väčšinou búšia neustálou akciou a nedovolia nám pomaly ani žmurknúť. Autori úspešnej atmosférickej hry Among the Sleep prinášajú ďalší umelecký zážitok.

Pokojné chorály Tchaikovskového v pozadí a pomaly sa brodíš lesom. Cieľ? ...hmm. Potrebuješ cieľ? Tak teda pozbieraj napríklad nejaké pekné kvetiny. Jasné, to bude úplne stačiť. Hlavne sa pokojne usaď a relaxuj. Zaslúžiš si to.

Everspace 2 🚀

Dátum vydania: 18. január

Platforma: PC

Graficky nádherná strieľačka vo vesmírnych raketách letí na scénu. Prostredie planét a meteoritov je vytvorené ako pre troj-áčkovú hru, rovnako skvelo sú na tom aj modely lodí. Po dobití základní a rôznych nepriateľských kŕdľov pozbieraš loot a vylepšuješ svoju letku.

Aj keď hra pôsobí multiplayerovo, je zameraná čisto na singleplayer zážitok. Tvorcovia sľubujú mnohé príbehové linky v otvorenom svete, pričom nie každý, koho vo vesmíre stretneš, musí byť automaticky nepriateľ. Hra ponúka okrem premakaného kokpitu aj pohľad z tretej osoby. Uč sa Squadrons.

Hitman 3 🎯

Dátum vydania: 20. január

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S

Agent 47 sa s nami na chvíľu chystá rozlúčiť. Vývojári z IO Interactive sa presúvajú k značke James Bond, no s Hitmanom prichystali odpovedajúcu rozlúčku v podobe veľkého titulu vyvrchoľujúceho trilógiu Hitman. Tvoje ciele budú teraz tí najstráženejší ľudia planéty a získať ich skalp bude vyžadovať úplné splynutie s prostredím.

Staneš sa barmanom či kuchárom, podáš otrávené jedlo či hackneš výťah, aby spadol. Možnosti „asasinácie“ budú v Hitman 3 otvorené. Na zneškodnenie môžeš použiť takmer akýkoľvek predmet, ak zrovna nebudeš mať poruke jednu z mnohých profesionálnych zbraní. Pozeráš sa na najväčšiu hru januára.

King Arthur: Knight's Tale ⚔️

Dátum vydania: 26. január

Platforma: PC

Iný pohľad na artušovské legendy ponúka hra King Arthur: Knight's Tale, kde sa postavíš do role Artušovho úhlavného nepriateľa. Ťahová stratégia s dôrazom na RPG prvky ponúka okrem prepracovaných bojových stretov zaujímavé fantasy spracovanie známych legiend.

Ako Sir Mordred, ktorý sa zo sveta mŕtvych dostane naspäť, musíš dokončiť svoju úlohu čierneho rytiera a poraziť kráľa Artuša, respektíve to, čo sa z neho stalo. V hre si buduješ svoju jednotku a na bojovej šachovnici využívaš rôzne skrýše a pasce. Vybuduj znova hrad Camelot a ukonči túto desivú kapitolu legendy rytierov okrúhleho stola.

Tohu 🐟

Dátum vydania: 28. január

Platforma: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Ak ti chýba Machinarium, máme pre teba nádhernú náplasť. V klikacej adventúre v prekrásnom ručne kreslenom 2D svete sa ako malé dievčatko a jej mechanické alter-ego vydáš vyriešiť mnohé hádanky. Medzi dievčatkom a robotom Cubus sa môžeš kedykoľvek prepínať.

Každá z dvoch postáv má unikátne vlastnosti. Zatiaľ, čo za dievčatko sa vieš prestrčiť cez maličké škáry, veľký mechanický obor vie zase vyhrať v pretláčaní rukami. Hra Tohu je milá, pekná a jednoduchá na pochopenie mechaník. Nejedenkrát ti svojou kúzeľnosťou vyčarí úsmev.

The Medium 😱

Dátum vydania: 28. január

Platforma: PC, Xbox Series X | S

Bojíš sa tmy? Prvá next-gen hororovka sa hlási o svoje „bu!“ na PC a nový Xbox Series X a S. Hra je založená na súbežne existujúcich dvoch svetoch. Jeden ovplyvňuje druhý. Ty ako médium vidíš aj duchovný svet a teda príjemný pohľad to zrovna nie je. Duchovia sú ešte príjemná spoločnosť.

Hra je atmosférou naozaj kvalitne desivá, poľskí inžinieri hry Blair Witch ju jednoducho vedia navodiť. Na podmazovú pomoc si zavolali autora soundtracku série Resident Evil a scenáristicky sa nebáli ísť aj do „tvrdých tém“. Hra vychádza rovno aj cez predplatné Xbox Game Pass, čiže hororová plná suma pre teba nemusí platiť.