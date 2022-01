Uncharted: Legacy of Thieves Collection ⚱️

KINGDOM of the DEAD 🧟

Diplomacy is Not an Option 🏰

Serious Sam: Siberian Mayhem ❄️

Rainbow Six Extraction 🤝

God of War 🪓

PUBG: Battlegrounds Free to Play 🍗

tak môže vyzerať ako čiernobiely film či krvavo červený Ghost of Tsushima. Odporúčanie znie vydať sa na lov čím skôr,

Okrem povinnej jazdy ako podpora 4K, vylepšené textúry či odomknutý framerate sa PC hráči môžu tešiť na zaujímavú featuru filtrov. Najnovší Monster Hunter tak môže vyzerať ako čiernobiely film či krvavo červený Ghost of Tsushima. Odporúčanie znie vydať sa na lov čím skôr, v lete totiž vychádza na obe platformy rozšírenie Sunbreak.

Okrem povinnej jazdy ako podpora 4K, vylepšené textúry či odomknutý framerate sa PC hráči môžu tešiť na zaujímavú featuru filtrov. Najnovší Monster Hunter tak môže vyzerať ako čiernobiely film či krvavo červený Ghost of Tsushima. Odporúčanie znie vydať sa na lov čím skôr, v lete totiž vychádza na obe platformy rozšírenie Sunbreak.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Nový rok, nové začiatky a tak do F2P

Dlhé roky titul dokázal v tomto žánri odolávať masívnemu rozšíreniu free to play hry Fortnite. PUBG, ako prémiovú hru, bolo však nutné kúpiť.

PlayerUnknown's Battlegrounds bola hra, ktorá definovala žáner Battle Royale v hrách. Dlhé roky titul dokázal v tomto žánri odolávať masívnemu rozšíreniu free to play hry Fortnite. PUBG, ako prémiovú hru, bolo však nutné kúpiť. Nový rok, nové začiatky a tak do F2P prechádza aj PUBG s cenovkou 0 eur.

PlayerUnknown's Battlegrounds bola hra, ktorá definovala žáner Battle Royale v hrách. Dlhé roky titul dokázal v tomto žánri odolávať masívnemu rozšíreniu free to play hry Fortnite. PUBG, ako prémiovú hru, bolo však nutné kúpiť. Nový rok, nové začiatky a tak do F2P prechádza aj PUBG s cenovkou 0 eur.