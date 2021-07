Prebehni si hry na rozbehnutý júl ´21, kým neujdú

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a Xbox One

Platforma: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a Xbox One

Šiltovka podozrivo nízko, dlhý kabát a ruky vo vreckách. Po ulici Londýna nekráča nikto iný, než hacker Aiden Pearce z prvého Watch Dogs. Prišiel do Európy na pracovnú cestu ukradnúť technologickú hračku, no maskovaný Wrench z druhého Watch Dogs ho predbehne. Wau, zimomriavky.

Takto úžasne začína nové DLC pre Watch Dogs: Legion. Okrem toho, že v novej príbehovej linke máš staronové hrateľné postavy z prvých dvoch častí série, môžeš si ich pridať do DeadSec légie v single aj multiplayer móde.

Ak sa ti Plague Tale ešte nedostalo, oplatí sa ho pred dvojkou mať odohraté. Vylepšený ohryzený kabát si so sebou nesie aj 60fps, 3D priestorový zvuk a haptickú odozvu ovládača. Next gen, ako sa patrí.

Platforma: PC, PlayStation 4 a Xbox One