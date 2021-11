4. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 🚓

Štúdio Niantic, autori Pokémon GO a Harry Potter GO... teda vlastne Wizards Unite, prinášajú

Štúdio Niantic, autori Pokémon GO a Harry Potter GO... teda vlastne Wizards Unite, prinášajú na telefóny ďalší titul, ktorý ťa vezme na prechádzku po okolí. Tentokrát budeš pestovať žijúce kvetinové príšerky zbierajúce nektár.

Pri raňajkách zasadíš pokémonov, pardon, pikminov a krokovaním so zapnutou aplikáciou ich necháš rásť. Celý svet Pikmin Bloom je jemný a príjemný. Láka ťa prechádzať ulicami, ktoré sa ti ešte nepodarilo navštíviť. Do diára si zároveň pridáš fotku z daného dňa, čo môže pri pravidelnom používaní pomôcť k pekným spomienkam. Ak ti pokémoni lezú krkom a geocaching je moc náročný, vyskúšaj pikminov.

Oddychovka hodiaca sa skôr na dotykové telefóny zamierila na veľké platformy, no prekvapila a zhrabla viaceré ocenenia od indie komunity. Tvojou úlohou je vybaliť krabice v príjemnej 2D retro grafike a umiestniť ich na správne miesto. Príbory patria do šuplíka v kuchyni, vankúše na postel v spálni.

, Just Dance, si za pripisuje k názvu číslovku 2022. Nič zásadné sa od minulého roka nemení. Záleží na platforme, na akej hráš, no väčšinou ti stačí telefón v ruke.

Tanečná-fitness hra, ktorá dodnes z hudobných hier prežila ako jediná , Just Dance, si za pripisuje k názvu číslovku 2022. Nič zásadné sa od minulého roka nemení. Záleží na platforme, na akej hráš, no väčšinou ti stačí telefón v ruke.

Párty režim až do šesť hráčov a chytľavá grafika zostáva. V rámci vizuálu sú do „dvetisícdvadsaťdvojky“

Párty režim až do šesť hráčov a chytľavá grafika zostáva. V rámci vizuálu sú do „dvetisícdvadsaťdvojky“ pridané nové tanečné parkety, resp. univerzá. Aktualizovaný repertoár skladieb obsahuje mená ako Camila Cabello, Taylor Swift či Billie Eilish so svojimi najnovšími hitmi.

