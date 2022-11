Need for Speed Unbound 🚗

Tohtoročná vlajková loď PlayStationu púta na seba pozornosť dotiahnutím všetkých troch základných herných prvkov do dokonalosti. Príbeh, hrateľnosť a grafika. V rodinnej dvojici sa ako Kratos so synom Atreom vydávate naprieč severskej mytológii.

Cestou deviatich ríš s najrozmanitejším prostredím sa snažíš pochopiť Lokiho proroctvo. Keďže ide o priamy sequel ku God of War z 2018, vracia sa aj obľúbená výstroj ako Leviathan sekera či Čepele chaosu. Ak máš PSko, čaká ťa riadny hack 'n' slash bok po boku otca so synom.

Vojnová zóna sa presúva do Al Mazrah, novej mapy s metropolitným zasadením a vidieckou perifériou, kde na poriadnu akciu netreba zachádzať ďaleko. Masové Call of Duty, ktorému Battle Royal helma extrémne pristala.

To je náročná otázka, no isté je, že začínaš

To je náročná otázka, no isté je, že začínaš s novou trojkou štartérov Sprigatito, Fuecoco, a Quaxly. Podľa výberu hry záleží, aj ktorý z dvojice nových profesorov ti štartovacích Pokémonov dá na výber. Scarlet/Violet naďalej koketuje s Pokémon multiplayerom, a tak v niektorých lokáciách môžeš spojiť sily s ďalšími trénermi.

Dračie rozšírenie do World of Warcraft nesie názov Dragonflight. Meno odpovedá najlákavejšej funkcii,

Dračie rozšírenie do World of Warcraft nesie názov Dragonflight. Meno odpovedá najlákavejšej funkcii, ktorou je lietanie na drakoch. Nepôjde len o klasických lietajúcich mountov, dračí let je novo navrhnutý s postupným odomykaním letových skillov.

S driftom v zatáčke a obletený animovanými efektami prichádza nový diel arkádových pretekov Need for Speed. V tmavom prostredí mesta Lakeshore City vyniknú

S driftom v zatáčke a obletený animovanými efektami prichádza nový diel arkádových pretekov Need for Speed. V tmavom prostredí mesta Lakeshore City vyniknú moderné úpravy áut, s ktorými sa tentoraz nešetrilo . Cez 10 000 customizovateľných možností v podobe odrezania strechy Defenderu či pridania obrovských kľúčov na boky starého BMW.

