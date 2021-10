To už je október?! Jop, septembrové hry už sedia tu na striedačke:

Hneď v úvode tohto mesiaca na ihrisko vybehla najnovšia FIFA. Keďže sa nám striedali generácie konzol, na 22-ku boli upriamené všetky oči divákov. Na new-gen konzolách hráčov totiž poháňa HyperMotion Technology . Ide o prepracované animácie hráčov nahrané priamo na 11 vs 11 zápasoch.

Ale ani old-gen neostala na ocot iba s aktualizovanou súpiskou. EA Sports sa pýši prepracovaným systémom brankárov z ktorých by malo byť cítiť viacero rôznych taktík. Dáta z reálneho sveta poslúžili aj na vylepšenie fyziky lopty.

Alan Wake je akčný psychologiciký triler o spisovateľovi, ktorému na dovolenke zmizne manželka. Postupne si začne uvedomovať, že túto drámu si píše sám. Hra bola ťahákom konzoly Xbox 360, až pokiaľ sa vďaka Epicu nedostala aj do Sony tábora.

Remaster vylepšuje už pôvodne nadčasovú grafiku. Autori sa zamerali hlavne na mimiku tváre postáv, ktoré rozhodne vtiahnu hráča do príbehu. Hra obsahuje aj obe DLC rozširujúce príbeh a úžasný gameplay. Keďže Remedy značku Alana pomocou hry Control oživuje, remaster neprišiel určite náhodou. Ak je názov Alan Wake pre teba novinka, rozhodne vyskúšaj. Nie, že ohlásia dvojku a ty nebudeš skákať od strachu spojenom s radosťou.

8. Far Cry 6 🔥

Far Cry 6 sa po polročnom odklade dostáva na pulty do knižníc obchodov. Titul sa odohráva v prostredí silno inšpirovanej Kubou. Diktátor Antón Castillon, ktorého hrá obľúbená postava z Breaking Bad, sa stal prezidentom krajiny a treba ho zvrhnúť.

Uprostred odboja sa ocitáš v tejto márovačke o slobodu a záchranu ostrova Yara. Keďže partizánske povinnosti proti početnej Antónovej armáde nemusia stačiť, hra ponúka viacero nekonvenčných zbraní vyrobených z odpadu ako napríklad plameňomet. A to najhlavnejšie, môžeš hladkať psíkov. Far Cry 6 ide klasicky v šľapajach svojich predchodcov. Kvalitná strieľačka nikdy neomrzí.

Autori celosvetovo populárnej kooperačnej zombie FPS-ky nedokázali prijať rozhodnutie Valve neurobiť tretiu časť. Spirituálny nástupca Left 4 Dead je však absolútne všetko, čo by človek alebo infikovaný od trojky očakával.

Hráči sa rozdelia na dva tímy, pričom jeden pozostáva z preživšej štvorice, ktorá sa snaží dostať do bezpečia a druhý z hordy zombíkov, teda infikovaných, ktorí sa štvoricu tzv. čističov snaží zastaviť. Nové kampane na výber, rôzne typy zbraní či nakazených a nekonečná replayabilita pozostávajúca iba z tvojej taktiky prežiť.

Do NHL sa tento rok oplatí investovať. Ak by nestačila úvodná veta, tak fakt, že sme sa konečne – KONEČNE – dočkali nového enginu určite postačí . Frostbite od NHL 22 operuje všetkými hráčmi, pukom či hokejkami. Výrazná zmena sa dotýka aj fyziky či nesvietenia.

Prvý Crysis bol pôvodne herným benchmarkom najlepšieho hardvéru. Aj najdrahšie grafiky pri ňom pľuli krv. To bol však rok 2007 a Crytek sa nám aj v 2021 snaží dokázať, že po jemných remaster úpravách je značka Crysis stále v hre.

Balíček všetkých troch remastrov série Crysis poteší hlavne konzolistov. Túto, už sa dá povedať klasiku, je dobré mať prejdenú. Stále dobrý grafický plášť obohatený o ray tracing, vysokokvalitné textúry či global illumination by mohol byť dostatočný argument.

Hororovky na virtuálnu realitu by mali byť zakázané 😨. Spojiť značku Resident Evil s Oculus Questom je ale už vyslovene šialenstvo. Desivý, no z celej série veľmi obľúbený RE4, sa v remastrovanej verzii ocitne vo VR.

Nejde iba o lacnú zmenu pohľadu. Systém pohybu bol kompletne prekopaný, ukazovateľ životov sa presunul na hodinky alebo napríklad prebíjanie zbraní nevyriešiš jedným tlačidlom. Ak si masochista a chceš si na Queste tematicky uctiť Dušičky, pre nás za nás si to pokojne zahraj. 😱 Ale varovali sme ťa.

3. Guardians of the Galaxy 🌱

