TOP 10 indie hitov 2019 podľa The Curly Simona

Simon Štubniak je známy aj pod pseudomymom The Curly Simon aj ako spevák kapely Don't Trust Butterflies , ktorá vyhrala Objav roka na Radio_Head Awards 2018. Ak máš rád indie žáner, určite jeho výber oceníš!

▼ Tu je zoznam 10-tich indie hitov ▼

1. Phony Ppl - That's why iii love the moon

Letný mood s jamajským duchom . Aj takýto pocit môžeš mať z tejto piesne. Je plávajúcou melódiou , doprevádzaná tropickým klavírnym zborom a rafinovaným veršom. Venovaná všetkým dušiam, ktoré vedia, čo milovali a stratili.

2. Yellow Days - Your Hand Holding Mine

Mladý spevák Van De Broek , tiež známy ako Yellow Days , stihol za krátky čas vo svete hudby už veľa. Your Hand Holding Mine naďalej zachytáva jeho oduševnený štýl spevu a odhaľuje lesk jeho práce.

3. Cosmo Pyke - Chronic Sunshine

Cosmo Pyke je z juhovýchodného Londýna. Jeho album produkoval Fraser T Smith , ktorý spolupracoval s umelcami ako Adele a Stormzy. Cosmove vokály zobrazujú zmes žánrov ako blues, jazz, reggae a hip-hop, ktoré sa miešajú s jemnými gitarovými riffmi. O svojej hudbe tvrdí, že čerpá inšpiráciu v každodennom živote .

4. Tame impala - The Less I Know The Better

"The Less I Know the Better" je singel vydaný austrálskou rockovou skupinou Tame Impala z ich tretieho štúdiového albumu Currents . Sprievodný videoklip spája ručne kreslené animácie so živými akciami a koná sa na vysokej škole, najmä v telocvični a šatni, kde mužský basketbalový hráč trpí zlomeným srdcom. Pieseň sa stala veľmi populárnou.

5. Sports - You Are The Right One

Debutové LP tria Sports ti opäť pripomenie leto. Z tracku cítiť nostalgiu éry, v ktorej hudobníci ešte neboli na svete. Zmyselnosť 80-rokov tvoria vo videoklipe napríklad ružový súmrak a havajské džínsové plážové džemy. Vypočuj si Indie pop lemovaný nápaditou rozmanitosťou.

6. Jai Paul - Jasmine (Demo)

Britský skladateľ piesní Jai Paul sa opäť vyhral. Skvelý, temne zatienený výrez echo-popu, ktorý pripomína ohromujúci kúsok Daft Punku - Something About Us . Singel Jai Paula je rovnako zvukovo dezorientujúci, s nepokojným basovým buchnutím, ponorený do syntetizačnej línie.

7. Rex Orange County - Loving Is Easy

Londýnsky spevák a skladateľ Rex Orange County , známy ako Alex O'Connor , stál za niektorými z najviac oduševnených piesní na Tylerovom poslednom albume The Creator - Flower Boy . Ako sólový umelec sa zaoberal zvukmi nového veku a moderným R&B. Jeho debutový album, Apricot Princess , bol plný hojdajúcich sa elektrických gitarových balád. "Loving Is Easy" je singel s holandským popovým umelcom Bennym Singsom a je milým kúskom ľahko počúvateľného FM.

8. Feng Suave - Sink Into The Floor

Feng Suave je holandské duo z Amsterdamu. Vytvorili zvučnú frekvenciu , v ktorej spájajú teplé syntézne zvuky s perkusiami a chladenými vokálmi. Feng Suave poukazujú na svoju schopnosť vytvárať takú hudbu, ktorá mení myseľ. Pieseň Sink into the Floor znie krásne, no je možno trochu deprimujúca.

9. Skinshape - Don't Call My Name

Skinshape čerpá z rôznych žánrov od Soulu , Funku , Hip-Hopu až po Psychedéliu , ktoré sa dotýkajú rôznych období. Vždy odkrývajú tóny, ktoré sú skutočne osviežujúce, hoci tu už sú dlho. Psychedelické tóny 70. rokov zmiešané s nervóznym orgánom, gitarové klzáky a basy, ktoré tvoria doslova chrbtovú kosť melódie. V druhej časti piesne sú predstavené aj bongo a klavír.

10. The Neighbourhood - Cry Baby

The Neighbourhood asi netreba prilíš predstavovať. Každým dňom sa tešia väčšej priazni, najmä dievčenských sŕdc. Cry Baby je možno odkazom pre ne.