Kde je na Slovensku najlepší skialp? Nechaj si poradiť od Kuba Šiarnika

Z Bratislavy sa sem dá dostať po diaľnici pomerne jednoducho a dá sa tu lyžovať a snowboardovať už od konca októbra. V novembri už bývajú dobré podmienky aj na skialp a splitboard (ak teda náhodou nie je zima, ako tá aktuálna), a tie vydržia až do mája. Jar je však príjemná aj na Slovensku. V Nízkych Tatrách platí uzávera až od konca apríla a v Západných a Vysokých od polovice apríla. Na začiatok sezóny je však Rakúsko ideál. Veľa som si ho pochodil už keď som tam študoval, takže mám naň dobré spomienky. Ešte trochu bližšie ako Stubai je Kitzsteinhorn, ale tam si musíš kúpiť skipas, inak by si šiel hore po svojich pol dňa a celkovo je to tam trochu menšie.