TOP 10 slovenských kopcov pre prípravu na Red Bull 400

Na jednej strane to dáva pretekom punc jedinečnosti, na druhej strane to však robí prípravu podstatne náročnejšou. Kým väčšinu tratí si bežci môžu pred pretekmi tréningovo „nakalibrovať”, hore na mostík sa beží až na ostro.

Na jednej strane to dáva pretekom punc jedinečnosti, na druhej strane to však robí prípravu podstatne náročnejšou. Kým väčšinu tratí si bežci môžu pred pretekmi tréningovo „nakalibrovať”, hore na mostík sa beží až na ostro.

Na jednej strane to dáva pretekom punc jedinečnosti, na druhej strane to však robí prípravu podstatne náročnejšou. Kým väčšinu tratí si bežci môžu pred pretekmi tréningovo „nakalibrovať”, hore na mostík sa beží až na ostro.

To je on!

Šesť kilometrov do prudkého kopca, to je porcia pre skutočných borcov a zvládnuť ich celé bežeckým tempom je výzva aj pre najužšiu špičku. Ak ti je už teraz jasné, že takéto niečo je pre teba nemožné, nezúfaj, aj 99-percent ostatných športovcov je na tom rovnako.

Šesť kilometrov do prudkého kopca, to je porcia pre skutočných borcov a zvládnuť ich celé bežeckým tempom je výzva aj pre najužšiu špičku. Ak ti je už teraz jasné, že takéto niečo je pre teba nemožné, nezúfaj, aj 99-percent ostatných športovcov je na tom rovnako.

Šesť kilometrov do prudkého kopca, to je porcia pre skutočných borcov a zvládnuť ich celé bežeckým tempom je výzva aj pre najužšiu špičku. Ak ti je už teraz jasné, že takéto niečo je pre teba nemožné, nezúfaj, aj 99-percent ostatných športovcov je na tom rovnako.

Ak náhodou patríš k tomu jednému percentu, ktoré si trúfne absolvovať celú trasu behom, klobúk dole pred tvojou kondíciou. Okrem nej máš bezpochyby aj množstvo bežeckých skúseností a nie je potrebné dávať ti ďalšie rady. Napriek tomu prijmi jedno kamarátske odporúčanie. Ak ideš na to, daj veľký pozor na správne rozloženie síl, hlavne pre brutálny záver. Ako som spomínal, cesta z Troch studničiek vedie po zelenej značke. Presne kilometer pred vrcholom sa však na rázcestí zelená zmení na modrú a práve tu sa začína najťažšia výzva. Na záverečnom kiláku totiž nastúpaš až 320 výškových metrov. To znamená 32-percentný sklon a asi ti nemusím vysvetľovať, aká je to rampa.

Ak náhodou patríš k tomu jednému percentu, ktoré si trúfne absolvovať celú trasu behom, klobúk dole pred tvojou kondíciou. Okrem nej máš bezpochyby aj množstvo bežeckých skúseností a nie je potrebné dávať ti ďalšie rady. Napriek tomu prijmi jedno kamarátske odporúčanie. Ak ideš na to, daj veľký pozor na správne rozloženie síl, hlavne pre brutálny záver. Ako som spomínal, cesta z Troch studničiek vedie po zelenej značke. Presne kilometer pred vrcholom sa však na rázcestí zelená zmení na modrú a práve tu sa začína najťažšia výzva. Na záverečnom kiláku totiž nastúpaš až 320 výškových metrov. To znamená 32-percentný sklon a asi ti nemusím vysvetľovať, aká je to rampa.

Ak náhodou patríš k tomu jednému percentu, ktoré si trúfne absolvovať celú trasu behom, klobúk dole pred tvojou kondíciou. Okrem nej máš bezpochyby aj množstvo bežeckých skúseností a nie je potrebné dávať ti ďalšie rady. Napriek tomu prijmi jedno kamarátske odporúčanie. Ak ideš na to, daj veľký pozor na správne rozloženie síl, hlavne pre brutálny záver. Ako som spomínal, cesta z Troch studničiek vedie po zelenej značke. Presne kilometer pred vrcholom sa však na rázcestí zelená zmení na modrú a práve tu sa začína najťažšia výzva. Na záverečnom kiláku totiž nastúpaš až 320 výškových metrov. To znamená 32-percentný sklon a asi ti nemusím vysvetľovať, aká je to rampa.

Z hlavného slovenského kopca prechádzame do hlavného mesta. Bratislava je pre bežcov veľkorysá v tom, že si v nej prídu na svoje rovinári – rozumej cestní či dráhoví bežci, no zároveň tu nájdu uplatnenie aj pokročilí trailoví bežci či vrchári.

Z hlavného slovenského kopca prechádzame do hlavného mesta. Bratislava je pre bežcov veľkorysá v tom, že si v nej prídu na svoje rovinári – rozumej cestní či dráhoví bežci, no zároveň tu nájdu uplatnenie aj pokročilí trailoví bežci či vrchári.

Z hlavného slovenského kopca prechádzame do hlavného mesta. Bratislava je pre bežcov veľkorysá v tom, že si v nej prídu na svoje rovinári – rozumej cestní či dráhoví bežci, no zároveň tu nájdu uplatnenie aj pokročilí trailoví bežci či vrchári.

Počúvadlo je skvelým miestom pre rekreáciu a oddych, takže si tu po výbehu môžeš dopriať zaslúžený relax. To však nie je jediným benefitom tejto lokality. Vďaka spomínanému dobrému turistickému zázemiu tu ľahko zaparkuješ priamo pod kopcom, pri jazere sa môžeš rozklusať a potom vyraziť do terénu.

Počúvadlo je skvelým miestom pre rekreáciu a oddych, takže si tu po výbehu môžeš dopriať zaslúžený relax. To však nie je jediným benefitom tejto lokality. Vďaka spomínanému dobrému turistickému zázemiu tu ľahko zaparkuješ priamo pod kopcom, pri jazere sa môžeš rozklusať a potom vyraziť do terénu.

Počúvadlo je skvelým miestom pre rekreáciu a oddych, takže si tu po výbehu môžeš dopriať zaslúžený relax. To však nie je jediným benefitom tejto lokality. Vďaka spomínanému dobrému turistickému zázemiu tu ľahko zaparkuješ priamo pod kopcom, pri jazere sa môžeš rozklusať a potom vyraziť do terénu.