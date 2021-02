. Nech už si fanúšikom čohokoľvek, týchto sedem udalostí by si si mal zaradiť do svojho harmonogramu.

Nastal čas, aby sme rok 2020 hodili do koša – tam, kam patrí – a pozreli sa na to, čo nás čaká počas týchto dvanástich mesiacov. Môžeme sa tešiť na

1. Snowboardová súťaž, ktorá stavia matku prírodu do centra pozornosti

, Pat Moore, Gigi Rüf či samotný Rice na mužskej strane, plus

. Všetko začne v Jackson Hole vo Wyomingu v prvý februárový týždeň. Následne sa tour presunie do Baldface Lodge v Britskej Kolumbii (v Kanade) v úvode marca a všetko skončí v Tordillo Mountain Lodge na Aljaške počas posledného marcového týždňa. Bolo by múdre, aby ti z toho neušla ani sekunda.

Ak ti menoslov týchto jazdcov nestačí, lokality by ťa presvedčiť určite mali. Tento rok sú na programe tri zastávky, ktoré budú dostupné na

2. Uži si poriadne púštne zvírenie prachu

Ako lepšie odštartovať rok, než so stovkami motocyklov, automobilov či kamiónov, ktoré čelia drsnému púštnemu prostrediu? Vitaj na

Ako lepšie odštartovať rok, než so stovkami motocyklov, automobilov či kamiónov, ktoré čelia drsnému púštnemu prostrediu? Vitaj na Rally Dakar .

Ako lepšie odštartovať rok, než so stovkami motocyklov, automobilov či kamiónov, ktoré čelia drsnému púštnemu prostrediu? Vitaj na Rally Dakar .

Po minuloročnom epickom prvom Dakare na saudskoarabskej pôde súťažiaci konečne dostali všetok piesok zo svojich vlasov, ale všetko to opäť začalo 2. januára a boli to dva týždne čistej pretekárskej zábavy. Chvíľami sa jednalo o vyslovene veľkolepé predstavenie.

Po minuloročnom epickom prvom Dakare na saudskoarabskej pôde súťažiaci konečne dostali všetok piesok zo svojich vlasov, ale všetko to opäť začalo 2. januára a boli to dva týždne čistej pretekárskej zábavy. Chvíľami sa jednalo o vyslovene veľkolepé predstavenie.

Po minuloročnom epickom prvom Dakare na saudskoarabskej pôde súťažiaci konečne dostali všetok piesok zo svojich vlasov, ale všetko to opäť začalo 2. januára a boli to dva týždne čistej pretekárskej zábavy. Chvíľami sa jednalo o vyslovene veľkolepé predstavenie.

My sme pozorne mapovali dianie na púšti v Saudskej Arábii, kde bol v akcii aj

3. Rally show, ktorá cestuje okolo sveta

Znie to dobre? Tak sa nalaď na 12 pretekov

4. Pozri si skutočných kráľov vzduchu

Najlepšie momenty z Red Bull King of the Air