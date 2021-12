1. Travis Rice – The Art of Flight

Ak si to už videl, tak presne vieš, prečo si myslíme, že nastal čas, aby si si to pozrel znovu. Ak si však túto snímku ešte náhodou nepozeral, priprav sa na to, ako ti

The Art of Flight

2. Anna Gasser – The Spark Within

Anna Gasser – The Spark Within [SK Titulky]

a ukáže ti, ako svojím neustálim posúvaním latky navždy zmenila tento šport. Z dievčaťa, ktoré so snowboardingom začalo pomerne neskoro, až na medzinárodnú hviezdu. Priprav sa nahliadnuť do sveta Anny v dokumente nabitom akciou, ktorý ti ponúkame

Vychutnaj si film o Anne Gasser – The Spark Within so slovenskými titulkami Anna Gasser je stelesnením progresu v ženskom …

od Travisa Ricea, sa Victor vracia do svojho duchovného domova. Do Chamonix, kde testuje limity toho, čo dokáže. Výsledok berie dych, či už po kinematografickej alebo snowboardovej stránke. Je to must-watch pre každého, kto má rád strmú jazdu a je zvedavý na to, kam sa bude uberať budúcnosť big-mountain jazdenia.

Niekto hovorí, že je to nový Travis Rice, podľa iných je ešte lepší. Faktom ale je, že Victor De Le Rue berie Riceove backcountry freestyle skills, ktoré kombinuje so slušnou porciou prvkov horolezectva a strmého freeridového snowboardingu. Punc tomu dodáva jeho legendárny starší brat Xavier De Le Rue. Po veľkom debute na filmových plátnach vo filme

Život je príliš krátky na to, aby si ho nežil v skutočnom svete, takže tu je výzva: vypni svoj telefón, zaklapni notebook a vydaj sa do hôr. Stráv čas s priateľmi, jazdi prašan, shush... Skrátka sa bav. Ži skutočný život namiesto toho, aby si o ňom len sníval – to je hlavnou témou Offline. Film z produkcie Nitro Snowboards spája dokopy úžasnú zostavu:

vo svojej úžasnej kariére ďalší šokujúci zvrat, keď v roku 2017 počas letu z kickeru v backcountry narazil do stromu. 11 mesiacov po nehode, ktorá by niektorým ukončila kariéru, a tým menej nesmrteľným aj život, sa Mark vrátil a vyhral bronzovú medailu v Pjongčangu. Unbroken je skutočný príbeh, ktorý by si si nedokázal vymyslieť, ani keby si chcel. Teraz je dostupný na Red Bull TV. Priprav sa, že sa nebudeš vedieť odtrhnúť od obrazovky.

Film, v ktorom Anne-Flore Marxer a Aline Bock bojujú za rodovú rovnosť v snowboardingu. Všetko sa to odohráva na Islande. Nemohli si na to vybrať lepšiu krajinu, veď v tomto ostrovnom štáte majú muži a ženy prakticky totožné podmienky na fungovanie.

12. Pirate Movie Production – As The Crow Flies

As the Crow Flies