10. Gogogo! - The party game! 🛋️

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Ak ti už všetky spoločenské a bytové hry lezú krkom, poď, poď, poď stiahnuť Gogogo! V tomto, niečom medzi hrou a apkou, sa skrýva nespočetne veľa výziev pre teba a tvojich od 3 do 16 spoluhráčov fyzicky prítomných pri tebe.

Smart schovávačka, rozoznávanie zvukov, pologymnastické či postrehové výzvy s telefónom. Zabehnuté Aktivity získali poriadneho vyzývateľa. Na hranie netreba internet a hra ponúka cez 50 challengov. Bublina nemusí byť len ponorka.

9. Genshin Impact 🗡️

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Čínske hry spoznáš jednoducho podľa nádhernej mobilnej grafiky a odhalených protagonistiek. Okrem týchto dvoch samozrejmostí toho skrýva momentálne najhorúcejšia RPGčka prirovnávaná ku Zelde oveľa viac.

Obrovský otvorený svet, v ktorom môžeš prekročiť ktorúkoľvek rieku a vyliezť na ktorúkoľvek horu, skvelý realtime súbojový systém a nekonečné možnosti od prezkúmavania po varenie. Neuveriteľnú grafiku sme spomínali? Hru sa oplatí vyskúšať aj keď nie si fanúšik žánru. Minimálne uvidíš, čo tvoj telefón zvládne.

8. Spooky Squashers 👻

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Záchodovky nevymreli a o to viac nás teší, keď sa objaví nejaká s unikátnym konceptom. Hrať squash o všetky štyri steny a triafať loptičkou duchov na vyčistenie levelu znie možno desivo čudne, no je to až strašidelná závislačina.

V jednoduchej 2D grafike postupuješ krátkymi levelmi a vylepšuješ svoj squashový gear. Na loptičku vieš používať rôzne powerupy, ktorými pošleš duchov tam, kam patria. Na onen svet.

7. Rumble Hockey 🐯

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Nie tak úplne real-time hokej, no o to viac mobilne vhodný. Získavaj kartičky hráčov, ktorých doslova hádžeš na klzisko a oni sa už s pukom v online PVP zápasoch popasujú takmer sami. Hra si ide klasickú Clash Royale grafiku aj podobný pohľad na mobilné hry celkovo, takže je jednoduché sa s Rumble Hockey stotožniť. Ide po futbale už o druhú hru z Rumble série. Možno si na Rumble Stars spomínaš.

Hra je extrémne populárna po celom svete a na Slovensku nevynímajúc. Nájdeš v nej viaceré slovenské klany zvieracích hokejistov, keďže komunita Rumble Hockey aj Rumble Stars je u nás veľmi silná. Ak nechceš byť pozadu, radšej rovno začni skladať deck.

6. Doodle Jump 2 🤸‍♀️

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Návrat klasiky z čias, kedy iPhone pod lavicami nebol bežná záležitosť. Doodle Jump položil základy dobrých mobilných hier, keďže sa dal príjemne ovládať iba jednou rukou. Nakláňaním skáčeš po platformách a snažíš sa nespadnúť. Easy.

Prvá časť vydaná ešte v 2009 neobsahovala možnosť získania až osmich postáv, pričom každá z nich má vlastné schopnosti a unikátnu úroveň. Grafika zostala rovnako príjemná, akurát obsahom je Doodle Jump 2 nabitý. Príjemné osvieženie klasiky a pripomenutie sa pre pamätníkov. Prečo nie.

5. Aggretsuko : The Short-Timer Strikes Back 🤘

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Hovorí ti niečo táto mačička? Ide o puzzle hru venovanú obľúbenému animáku od Netflixu. Počas trávenia dlhého času na domovskej obrazovke Netflixu je veľká šanca, že sa ti tam Aggretsuko objaví. Koncept? Mladá účtovníčka na krátky úväzok sa snaží zapadnúť do dospeláckeho života.

Ten je však plný nástrah od kolegov, šéfa, frajerov, vodičáku a podobne. Ich postretávaš v osvieženom koncepte vymienania diamantov tejto puzzle hry, pričom odomykáš unikátne scénky, ktoré v seriáli nenájdeš. Ináč, seriál samotný odporúčame oboma packami, je to poriadny hard core. Bez sarkazmu. Obal častokrát klame.

4. Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords 🚀

Sťahuj za 16,99€ na iOS 🍏 ☚

Sťahuj za 14,99€ na Android 🤖 ☚

Star Wars mánia neutícha a Lucasfilm, teda Disney, do nás láduje obsah Hviezdnych vojen, čo to dá. V pradávnych časoch na PC vychádzali náročné Star Wars hry, ktoré sa pravidelne stretávali s pozitívnou kritikou.

Jednou takou je aj Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, ktorá sa odohráva ešte pred filmami, preto Yodu ani Rey v obrovskom otvorenom svete nehľadaj. Ide o veľké RPG pôvodne vydané ešte v 2004, pričom iba samotný príbeh ti zaberie cez 30 hodín. Aj keď je cenovka desivá, za komplikovaný port RPGčka na mobily asi aj stojí.

3. Grand Mountain Adventure: Winter 2021 ⛰️

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Ukážkové správanie vývojárov ku svojej hre predvádzajú chalani zo Švédska, ktorým sa darí plniť obsah ich 3D top-down arkády snežných športov. Je až neuveriteľné, ako veľký otvorený svet zjazdoviek sa im podarilo vyrobiť.

Lanovky, autá, zjazdári. V dokonalo živom prostredí si môžeš zajazdiť aj s kamarátmi pomocou lokálneho Wi-Fi pripojenia. Rozšírenie Grand Mountain Adventure: Winter 2021 prináša nabitý obsah na nadchádzajúcu sezónu, ktorý sa s nimi neboj preskúmať. ...Alebo len pozri trailer.

2. Xbox Game Pass ☁️

Sťahuj na Android za 1€ na prvé 3 mesiace 🤖 ☚

Možno trošku prekvapivé, ale vynechať túto službu, čo je ako z budúcnosti, by sme si neodpustili. Láka ťa hrať nových Gearsov, Forzu alebo Control na obrazovke mobilu? Že nereálne? Microsoft pomocou svojho Game Passu buduje cloudovú knižnicu a jej mobilné hranie už funguje aj na Slovensku.

Ak máš nebodaj aj konzolový ovládač a stojan, ktorý vieš pripojiť k mobilu, pôžitok z veľkých AAA hier bude takmer dokonalý. Hry sa do mobilu streamujú ako video, takže záleží iba na rýchlosti tvojho internetu. Všetko inak beží na vzdialených serveroch, pričom odozva je u nás veľmi dobrá. Ak máš Android, za vyskúšanie to rozhodne stojí. Tiež tomu nevieme uveriť, no fakt sa to deje.

1. League of Legends: Wild Rift 🗼

Sťahuj ZDARMA na iOS 🍏 ☚

Sťahuj ZDARMA na Android 🤖 ☚

Riotu trvalo iba 11 rokov od vydania pôvodného League of Legends, kým sa mu podarilo LoLko napchať do mobilov. Čakanie je u konca a nám je naservírovaný Summoner’s Rift v plnej kráse od základov robený pre telefóny. Teda, pre tie výkonnejšie.

Starý – dobrý MOBA žáner, kde sa 5v5 šampiónov stretne oproti sebe a pomocou získaných peňazí kupujú vylepšenia a pushujú svoju cestu ďalej k protihráčovej báze. Champions sú postupne pridávaní ako aj ďalší obsah, keďže hra je relatívne čerstvá. Na toto sme predsa čakali.