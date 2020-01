1. Call of Duty: Mobile 💥

Novoročnou nádielkou ťa nebudeme šetriť, do 2020 treba vkročiť vo veľkom. Koncom decembra boli videoherné Oscary VGA 2019 a ako absolútny víťaz v kategórii mobilné hry si cenu odnáša mobilná strieľačka Call of Duty: Mobile.

Ide o záležitosť preplnenú obsahom. Okrem klasického 5 vs 5 a Battle royalu sa do repertoára

Ide o záležitosť preplnenú obsahom. Okrem klasického 5 vs 5 a Battle royalu sa do repertoára pridáva aj zombie mód, ktorý poznáme z veľkého Call of Duty. Hra sa na dotykovom displeji ovláda prekvapivo dobre a grafika je úžasná. Neuveriteľné na záver - je zadarmo.

2. Mario Kart Tour 🚗

3. Just Dance Now 💃

Čerstvo aktualizovaný playlist skladieb na nový rok treba poriadne osláviť. Na veľké konzoly vyšlo Just Dance 2020, pri ktorých na hranie potrebuješ telefón. Ubisoft pekne tohto prostredníka medzi mobilom a obrazovkou obišiel. Priniesol Just Dance Now.

4. Dota Underlords ♟️

5. eFootball PES 2020 ⚽

6. Grindstone 🗡️

7. The Elder Scrolls: Blades ⚔️

8. Grand Mountain Adventure ⛷️

Nenápadná, no veľkolepá lyžiarska arkáda, nám aspoň trošku pripomenie, ako vyzerá sneh. Ocitáš sa v lyžiarskom stredisku, kde okrem teba jazdia aj iné NPC na lyžiach či doskách. Funkčné lanovky ťa vyvezú na kopec, z ktorého dovidieť na vlaky či cesty, po ktorých jazdia autá. Nesmej sa, na mobilnú hru od indie vývojára je to prekvapivá detailnosť.

9. AFK Cats: Idle RPG Aréna 🐱