Najťažšie cestné cyklo výšľapy na Slovensku

Tento článok je venovaný prevažne cestárom a gravel riderom, no všetci dobre vieme, že aj MTB borci si raz za čas radi vydriapu nejaký kopec po ceste, aby napríklad v zime nabrali kondičku alebo sa možno čo najľahšie dostali k svojim obľúbeným zjazdom. Či už patríš do jednej, druhej alebo desiatej skupiny, určite si v nasledujúcich riadkoch nájdeš to svoje a pokiaľ trénuješ napríklad na preteky, ako sú Red Bull Hill Chasers , určite neoľutuješ, keď niektorý z týchto kopcov zaradíš do svojej prípravy.