Rok 2020 patril aj premiére hudobnému filmu

.

Pozri si exkluzívne zábery z procesu vzniku celého

dokumentu o Rytmusovi

a 30-ročnej histórii hip-hopu na Slovensku. My sme ťa pozvali aj do zákulisia a dovolili ti nahliadnuť za oponu. Nie všetko sa totiž dostalo do záverečnej snímky.