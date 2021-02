Natural Selection stelesňuje všetko, čo zbožňujeme na snowboardingu

Rice a McMorris: G.O.A.T. vs G.O.A.T.

Aj napriek výhre v dvoch z predchádzajúcich štyroch edícií tohto podujatia, Rice bol pred blížiacim sa match-upom opatrný: „Ísť tvárou v tvár proti Sparkymu a vidieť, aký progres urobil za tie roky, čo sme to organizovali minule – je to jeden z najťažších žrebov, aké som mohol dostať."

Prvá jazda. Jeho výraznejšie backcountry skúsenosti a poznanie terénu dali o sebe vedieť, Rice šiel inovatívnejšiu lajnu, ale svoju poslednú 900 nedopadol dokonalo. McMorris dotiahol svoje triky čistejšie a dostal sa do vedenia. V druhej jazde Rice vedel, že ho najlepší slopestyle jazdec na svete pritlačil a stavil všetko na posledný skok. Obrovský double backflip však neodišiel čisto a dvere tak nechal naplno otvorené pre súpera. McMorris to rád využil a pripísal si víťazstvo. Postúpil ďalej, kde ho čakala nórska video hviezda –

Nočná mora rozhodcov

Aby bol proces pre arbitrov ľahší a pre divákov zrozumiteľnejší, Rice sa rozhodol vybrať formát 1 vs 1, kde dvaja jazdci proti sebe išli v dvoch jazdách. Vo štvrťfinále, účastník s najvyšším skóre z jednej z jázd postúpil do ďalšieho kola. V semifinále a vo finále, ak obaja vyhrali jedno kolo a vznikla remíza, nasledovala tretia jazda, akýsi tie-break alebo rozstrel.

a to aj napriek tomu, že Moore zaknihoval čistú jazdu. Avšak, keď Bang čelil McMorrisovi v semifinále, mal to oveľa náročnejšie.

Toto výrazne pomohlo Mikkelovi Bangovi vo štvrťfinále. Aj keď v oboch jazdách spadol, vyradil Pata Moorea a to aj napriek tomu, že Moore zaknihoval čistú jazdu. Avšak, keď Bang čelil McMorrisovi v semifinále, mal to oveľa náročnejšie.

Snowboard star Ben Ferguson has been turning heads with his impressive results and inspiring riding.

Finálový výber