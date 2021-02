Prvá zastávka tour je na programe o necelý týždeň (rozumej už dnes). Ako to vyzerá v Jacksone?

Prvá zastávka tour je na programe o necelý týždeň (rozumej už dnes). Ako to vyzerá v Jacksone?

Prvá zastávka tour je na programe o necelý týždeň (rozumej už dnes). Ako to vyzerá v Jacksone?

Práve som sa vrátil z hôr a dnešok bol poriadne monumentálny. V čase, kedy sme dokončili všetku prácu, ktorú sme mali na pláne, prišla búrka. Tri dni by malo teraz husto snežiť. Sme radi, že môžeme nechať matku prírodu, nech robí, čo jej ide najlepšie.

Práve som sa vrátil z hôr a dnešok bol poriadne monumentálny. V čase, kedy sme dokončili všetku prácu, ktorú sme mali na pláne, prišla búrka. Tri dni by malo teraz husto snežiť. Sme radi, že môžeme nechať matku prírodu, nech robí, čo jej ide najlepšie.

Práve som sa vrátil z hôr a dnešok bol poriadne monumentálny. V čase, kedy sme dokončili všetku prácu, ktorú sme mali na pláne, prišla búrka. Tri dni by malo teraz husto snežiť. Sme radi, že môžeme nechať matku prírodu, nech robí, čo jej ide najlepšie.

Aby som začal prvou kategóriou, myslím si, že nádhera dynamiky a plného spektra snowboardingu, o ktoré sa na Natural Selection snažímem, je mimoriadne lákavá pre fanúšikov backcountry jazdenia a filmov. Keď sleduješ filmový part, na ktorom niekto strávil celú sezónu, vidíš to najlepšie z najlepšieho. Niektorým jazdcom trvá dlho, aby niečo naktúrili. Veľakrát sa im to nedarí a potrebujú veľa pokusov. Vidieť však jazdcov tvárou v tvár naživo... Nuž, tu nedostaneš tri pokusy na trik. Myslím si, že jeden z najúžasnejších aspektov tohto podujatia je vidieť niektorých z najlepších backcountry jazdcov proti sebe v súboji kto z koho.

Aby som začal prvou kategóriou, myslím si, že nádhera dynamiky a plného spektra snowboardingu, o ktoré sa na Natural Selection snažímem, je mimoriadne lákavá pre fanúšikov backcountry jazdenia a filmov. Keď sleduješ filmový part, na ktorom niekto strávil celú sezónu, vidíš to najlepšie z najlepšieho. Niektorým jazdcom trvá dlho, aby niečo naktúrili. Veľakrát sa im to nedarí a potrebujú veľa pokusov. Vidieť však jazdcov tvárou v tvár naživo... Nuž, tu nedostaneš tri pokusy na trik. Myslím si, že jeden z najúžasnejších aspektov tohto podujatia je vidieť niektorých z najlepších backcountry jazdcov proti sebe v súboji kto z koho.

Aby som začal prvou kategóriou, myslím si, že nádhera dynamiky a plného spektra snowboardingu, o ktoré sa na Natural Selection snažímem, je mimoriadne lákavá pre fanúšikov backcountry jazdenia a filmov. Keď sleduješ filmový part, na ktorom niekto strávil celú sezónu, vidíš to najlepšie z najlepšieho. Niektorým jazdcom trvá dlho, aby niečo naktúrili. Veľakrát sa im to nedarí a potrebujú veľa pokusov. Vidieť však jazdcov tvárou v tvár naživo... Nuž, tu nedostaneš tri pokusy na trik. Myslím si, že jeden z najúžasnejších aspektov tohto podujatia je vidieť niektorých z najlepších backcountry jazdcov proti sebe v súboji kto z koho.

Publiku, ktoré pozná iba súťažný aspekt snowboardingu, by som rád povedal o tom, ako sa súťaže stali nesmierne špecifické. Keď niekto vyhrá halfpipe súťaž na olympiáde, je najlepším jazcom na u-rampe na svete.

Publiku, ktoré pozná iba súťažný aspekt snowboardingu, by som rád povedal o tom, ako sa súťaže stali nesmierne špecifické. Keď niekto vyhrá halfpipe súťaž na olympiáde, je najlepším jazcom na u-rampe na svete.

Publiku, ktoré pozná iba súťažný aspekt snowboardingu, by som rád povedal o tom, ako sa súťaže stali nesmierne špecifické. Keď niekto vyhrá halfpipe súťaž na olympiáde, je najlepším jazcom na u-rampe na svete.

Keď však niekto vyhrá Natural Selection, môžeme ho bez akéhokoľvek preháňania nazvať najlepším jazdcom na svete. Aby sa to človeku podarilo, musí mať nesmierne veľa skúseností. Môžeš stavať na jazdení v uliciach, na skúsenostiach z rampy či na slopestyleových trikoch. Môžeš čerpať z jazdy mimo zjazdovky, či už sa to týka znalosti rôznych druhoch snehu alebo voľby správnej lajny, jej vizualizácie a predvedenia.

Keď však niekto vyhrá Natural Selection, môžeme ho bez akéhokoľvek preháňania nazvať najlepším jazdcom na svete. Aby sa to človeku podarilo, musí mať nesmierne veľa skúseností. Môžeš stavať na jazdení v uliciach, na skúsenostiach z rampy či na slopestyleových trikoch. Môžeš čerpať z jazdy mimo zjazdovky, či už sa to týka znalosti rôznych druhoch snehu alebo voľby správnej lajny, jej vizualizácie a predvedenia.

Keď však niekto vyhrá Natural Selection, môžeme ho bez akéhokoľvek preháňania nazvať najlepším jazdcom na svete. Aby sa to človeku podarilo, musí mať nesmierne veľa skúseností. Môžeš stavať na jazdení v uliciach, na skúsenostiach z rampy či na slopestyleových trikoch. Môžeš čerpať z jazdy mimo zjazdovky, či už sa to týka znalosti rôznych druhoch snehu alebo voľby správnej lajny, jej vizualizácie a predvedenia.

Najlepší jazdci na svete si to medzi sebou rozdajú počas debutu Natural Selection Tour 2021 v Jackson Hole Mountain Resorte.

Najlepší jazdci na svete si to medzi sebou rozdajú počas debutu Natural Selection Tour 2021 v Jackson Hole Mountain Resorte.

Keď si vezmeme Red Bull Ultra Natural v roku 2013, ako veľmi to teraz bude iné?

Keď si vezmeme Red Bull Ultra Natural v roku 2013, ako veľmi to teraz bude iné?

Keď si vezmeme Red Bull Ultra Natural v roku 2013, ako veľmi to teraz bude iné?