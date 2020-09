, keď je cestovanie do zahraničia výrazne obmedzené? No predsa poriadnym

Sleduj druhý diel seriálu:

Ak chceš vedieť, ako to celé začalo, pozri aj úvodný diel ⬇️. Nižšie nájdeš rozhovor so zopár tipmi .

Ak chceš vedieť, ako to celé začalo, pozri aj úvodný diel ⬇️. Nižšie nájdeš rozhovor so zopár tipmi .

Ak chceš vedieť, ako to celé začalo, pozri aj úvodný diel ⬇️. Nižšie nájdeš rozhovor so zopár tipmi .

Potom sme pokračovali zase do vody, ale tentokrát sme si na nej prišli aj zajazdiť do Piešťan, na

Z kopcov sme sa presunuli viac na západ, do Nitry, kde sme sa zastavili doplniť techniku.

Z kopcov sme sa presunuli viac na západ, do Nitry, kde sme sa zastavili doplniť techniku.

Z kopcov sme sa presunuli viac na západ, do Nitry, kde sme sa zastavili doplniť techniku.

Ráno sme sa vybrali okúpať na tajch Počúvadlo, odkiaľ sme už pokračovali ďalej do Štiavnických vrchov, v ktorých sme objavili Salamandra Resort. V zime tu je lyžiarske stredisko, ale svoje si tu nájdeš aj v lete – nachádza sa tu menší tajch, reštaurácia, bikepark, no nás najviac zaujal pumptrack, kde sme si super pojazdili.

Ráno sme sa vybrali okúpať na tajch Počúvadlo, odkiaľ sme už pokračovali ďalej do Štiavnických vrchov, v ktorých sme objavili Salamandra Resort. V zime tu je lyžiarske stredisko, ale svoje si tu nájdeš aj v lete – nachádza sa tu menší tajch, reštaurácia, bikepark, no nás najviac zaujal pumptrack, kde sme si super pojazdili.

Ráno sme sa vybrali okúpať na tajch Počúvadlo, odkiaľ sme už pokračovali ďalej do Štiavnických vrchov, v ktorých sme objavili Salamandra Resort. V zime tu je lyžiarske stredisko, ale svoje si tu nájdeš aj v lete – nachádza sa tu menší tajch, reštaurácia, bikepark, no nás najviac zaujal pumptrack, kde sme si super pojazdili.

Z Veľkej Lúky sme sa presunuli do Banskej Štiavnice, kde bolo našou prvou zastávkou Evičkino jazero. Okúpali sme sa a užili si trochu zábavy, večer sme sa vybrali objaviť čaro nočných ulíc Štiavnice.

Z Veľkej Lúky sme sa presunuli do Banskej Štiavnice, kde bolo našou prvou zastávkou Evičkino jazero. Okúpali sme sa a užili si trochu zábavy, večer sme sa vybrali objaviť čaro nočných ulíc Štiavnice.

Z Veľkej Lúky sme sa presunuli do Banskej Štiavnice, kde bolo našou prvou zastávkou Evičkino jazero. Okúpali sme sa a užili si trochu zábavy, večer sme sa vybrali objaviť čaro nočných ulíc Štiavnice.

Čo by ste odporúčali pozrieť si v Banskej Štiavnici?

Čo by ste odporúčali pozrieť si v Banskej Štiavnici?

Čo by ste odporúčali pozrieť si v Banskej Štiavnici?

Session bola úplne parádna 🙂. Stretli sme tam mnoho kamošov a hlavne po celú dobu tam panovala skvelá nálada, dobre sme si zajazdili a večer sa aj výborne zabavili. Jazdenie za skútrom bolo opäť niečo nové, viac času som strávil asi vo vode ako na vode, ale aj keď to bolo poriadne namáhavé, veľmi som si to užil.

Session bola úplne parádna 🙂. Stretli sme tam mnoho kamošov a hlavne po celú dobu tam panovala skvelá nálada, dobre sme si zajazdili a večer sa aj výborne zabavili. Jazdenie za skútrom bolo opäť niečo nové, viac času som strávil asi vo vode ako na vode, ale aj keď to bolo poriadne namáhavé, veľmi som si to užil.

Session bola úplne parádna 🙂. Stretli sme tam mnoho kamošov a hlavne po celú dobu tam panovala skvelá nálada, dobre sme si zajazdili a večer sa aj výborne zabavili. Jazdenie za skútrom bolo opäť niečo nové, viac času som strávil asi vo vode ako na vode, ale aj keď to bolo poriadne namáhavé, veľmi som si to užil.

Na každom tripe máme tradíciu si pripravovať zdravé raňajky (aspoň teda prvé dni 😀), takže napríklad ovsená kaša (kúpiš aj v cestovnom balení v sáčku), ktorú len zaleješ vriacou vodou a na vrch dáš čerstvé ovocie. Ku tomu plechovka ovocného Red Bullu a to ťa naštartuje na deň plný dobrodružstva.

Na každom tripe máme tradíciu si pripravovať zdravé raňajky (aspoň teda prvé dni 😀), takže napríklad ovsená kaša (kúpiš aj v cestovnom balení v sáčku), ktorú len zaleješ vriacou vodou a na vrch dáš čerstvé ovocie. Ku tomu plechovka ovocného Red Bullu a to ťa naštartuje na deň plný dobrodružstva.

Na každom tripe máme tradíciu si pripravovať zdravé raňajky (aspoň teda prvé dni 😀), takže napríklad ovsená kaša (kúpiš aj v cestovnom balení v sáčku), ktorú len zaleješ vriacou vodou a na vrch dáš čerstvé ovocie. Ku tomu plechovka ovocného Red Bullu a to ťa naštartuje na deň plný dobrodružstva.

Hneď zo začiatku sme zaplatili 60 € za plnú nádrž do nášho vozidla, 20 € sme minuli v obchode, kde sme si nakúpili potraviny na raňajky a niečo pod zub. Večer sme ešte v meste dali 40 € za večeru. Na druhý deň sme v obchode zaplatili 20 € za potraviny na obed a 70 € za jazdenie na vleku Bearded Brothers WakeSoul v Piešťanoch.

Hneď zo začiatku sme zaplatili 60 € za plnú nádrž do nášho vozidla, 20 € sme minuli v obchode, kde sme si nakúpili potraviny na raňajky a niečo pod zub. Večer sme ešte v meste dali 40 € za večeru. Na druhý deň sme v obchode zaplatili 20 € za potraviny na obed a 70 € za jazdenie na vleku Bearded Brothers WakeSoul v Piešťanoch.

Hneď zo začiatku sme zaplatili 60 € za plnú nádrž do nášho vozidla, 20 € sme minuli v obchode, kde sme si nakúpili potraviny na raňajky a niečo pod zub. Večer sme ešte v meste dali 40 € za večeru. Na druhý deň sme v obchode zaplatili 20 € za potraviny na obed a 70 € za jazdenie na vleku Bearded Brothers WakeSoul v Piešťanoch.