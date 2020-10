🇸🇰 Ako najlepšie stráviť prázdniny , keď je cestovanie do zahraničia výrazne obmedzené? No predsa poriadnym road tripom po svojej rodnej krajine . Trojica 19-ročných kamošov – Peťo , Samo a Kubo – sa rozhodla vyťažiť z minima maximum. Toto je ich projekt Neobjavené Slovensko .

Sleduj tretí diel:

Neobjavené Slovensko, ep. 3 – Krásy Beckova, Vršatského Podhradia a Manína

Ak chceš vedieť, ako to celé začalo, pozri si úvodné dva diely ⬇️. Nižšie nájdeš rozhovor so zopár tipmi.

Čo všetko ste počas tretej epizódy stihli?

Ráno sme sa zobudili v Piešťanoch, odkiaľ sme vyrazili smerom na sever.

Naša prvá zastávka bolo jazero Zelená voda, no po ceste sme zahliadli hrad Beckov, na ktorý sme sa neskôr pozreli aj z bližšia.

Noc sme strávili vo Vršatskom Podhradí. Ráno sme preskúmali okolie Vršatca a vydali sa ďalej, krátku zastávku sme si spravili v dedinke Červený Kameň, odkiaľ sme sa presunuli pozrieť na hrad Lednica.

Neskôr už naše cesty viedli do Manínskej tiesňavy . No a nakoniec náš deň končíme v Terchovej .

Dokopy sme zatiaľ prešli skoro 440 km .

Beckov © Peter Hlinka

Aké ste mali tentokrát náklady?

50 € sme zaplatili hneď z rána za jazdenie v areáli WakeSoul, 25 € sme minuli v obchode na potraviny, a to by bolo všetko pre tretí deň. Ten štvrtý sme za raňajky zaplatili v obchode 10 €, na Lednickom hrade nás stálo vstupné pre dvoch 4 €, v Manínskej tiesňave sme za parkovanie zaplatili 3 € a za jedlo a nápoje 18 €. V Terchovej sme v Kolibe za večeru platili 25 €.

Celkovo aj s prvými dňami je to 210 + 135 €

Čo ponúka Zelená voda?

Tu sme boli krátko. Je to však veľmi pekné miesto na relax, dá sa zastať aj veľmi blízko pri vode. Počuli sme, že v lete sa tam usporadúva aj mnoho koncertov, keď to teda situácia dovoľuje, čo musí byť super.

Kto bol u vás hlavný kuchár?

O kuchyňu sa starali hlavne Samo a Kubo. Neviem, či sa varili úplne špeciality, skôr vždy rozhodoval čas, ktorý sme mali na varenie.

Čo ste si tak najčastejšie varili?

Klasické študentské rýchle jedlá, ktorých príprava nezabrala veľmi veľa času – párky, špagety, vifonky... Dopriali sme si však aj nejaké to mäso. Snažili sme sa to striedať, no neskôr sme prišli na to, že za nákup minieme toľko, čo niekde v reštaurácii, a tak hlavne pre šetrenie času sme si vždy dopriali aspoň jedno teplé jedlo za deň niekde v reštaurácii.

Slackline pod Beckovom © Peter Hlinka

Čo športové aktivity? Skúsili ste si aj slackline – mali ste už s ním už nejaké skúsenosti? Je to náročnejšie, ako sa zdá?

Peťo so Samom to už niekedy skúšali, no veľmi im to nešlo a Kubo mal svoju premiéru. Je to poriadne náročné, zároveň však aj veľmi chytľavé – skúšaš to stále dookola, až kým nespravíš aspoň jeden krok a z neho sa potom raduješ. Obdivujeme však borcov, ktorí chodia medzi priepasťami v obrovských výškach. To je niečo úplne nepredstaviteľné.

Východ slnka pod Vršatcom © Peter Hlinka

Čo všetko ste stihli z Vršatského podhradia?

Na východ slnka sme sa vybrali na zrúcaninu hradu Vršatec, odkiaľ však nebol až tak pekný výhľad, a tak sme sa vrátili na Vršatské bradlá, kde je pekný výhľad a je to iba asi päť minút pešo od auta. Počas prechádzky náučným chodníkom sa ti naskytnú krásne pohľady na okolitú prírodu a samotné bradlá. My sme prešli však iba veľmi malú časť, pretože sme so sebou nemali žiadnu vodu a radšej sme sa vrátili.

Máte za sebou aj prvú náročnejšiu túru v Manínskej tiesňave – aká to bola?

Štartovali sme v kempe v Manínskej tiesňave, odkiaľ sme sa vybrali po žltej značke smerom na Veľký Manín. Keď sme boli už hore, tak sme kúsok poblúdili, no mali sme len skôr odbočiť. Chvíľu sme kráčali zase dole, teraz však do druhej strany kopca a nakoniec sme našli aj náš cieľ – Partizánsku jaskyňu. Nebola veľmi veľká, no výhľad z nej bol neskutočný. Vidieť napríklad Kostoleckú tiesňavu, Malý Manín alebo aj neďaleké Súľovské skaly. Trvalo nám to zhruba tri a pol hodiny, hore aj dole veľmi pokojným tempom.

Partizánska jaskyňa © Peter Hlinka

Manín © Peter Hlinka

Čo to bol za kemping aj s bazénom, v ktorom ste zakotvili?

Kemp sa volá po mieste, na ktorom sa nachádza, Manínska tiesňava kemp. Je umiestnený vo veľmi peknom prostredí a nájdeš tu miesto pre campervan alebo stan, no ak nevlastníš ani jedno z toho, majú tu ubytovanie v zrubových chatkách. Taktiež je tu bufet. Aj keď my sme tu nespali, určite to v blízkej dobe napravíme a vrátime sa sem objaviť toho ešte viac.

Halušky ste si dali kde? Ako ich hodnotíte?

Halušky sme si dali v Jánošíkovej kolibe v Terchovej. Boli veľmi dobré a dávame im 9 z 10.

Čas uložiť sa a načerpať sily © Peter Hlinka

Čo nás čaká nabudúce?

Ráno ešte zostaneme v Terchovej, preskúmame Zbojnícky chodník v Malej Fatre. Neskôr sa presunieme na Kubínsku hoľu, kde zažijeme trochu adrenalínu, vyvezieme sa lanovkou na vrch Kubínky a dole pôjdeme na trojkolkách. Náš deň zakončíme v Námestove, kde si opäť zawakeskejtujeme, tentokrát na Oravskej priehrade, ráno si pôjdeme vyskúšať miestny skatepark a potom sa vydáme do Zuberca. Prejdeme sa Múzeom oravskej dediny a náš deň zakončíme na Liptovskej Mare.

