🇸🇰 Ako najlepšie stráviť prázdniny , keď je cestovanie do zahraničia výrazne obmedzené? No predsa poriadnym road tripom po svojej rodnej krajine. Trojica 19-ročných kamošov – Peťo, Samo a Kubo – sa rozhodla vyťažiť z minima maximum . Toto je ich projekt Neobjavené Slovensko .

Sleduj 1. diel a zoznám sa s posádkou a jej „korábom“

Neobjavené Slovensko, ep. 1 – Zoznámenie s posádkou a autom

Ak ťa zaujíma, na čo všetko sa môžeš v seriáli tešiť, prípadne sa chceš o chalanoch dozvedieť viac, čítaj rozhovor nižšie. ⬇️

Neobjavené Slovensko v kocke

Komu napadla myšlienka uskutočniť takýto road trip? A ako vznikla?

Všetci traja sme sa pohrávali s myšlienkou precestovať Slovensko a nakoniec Peťo prišiel s autom a nápadom na video seriál.

Prvé ráno © Peter Hlinka

Mali ste nejaké problémy s tým vybrať tú správnu zostavu, alebo bolo od začiatku jasné, že pôjdete vy traja?

Spolu sme už čo-to precestovali, sme dobrí kamaráti, a preto bolo od začiatku jasné, že do toho pôjdeme my traja.

Odkiaľ sa poznáte a čo máte spoločné?

Samo a Kubo sa poznajú už od malička a Peťo sa s nimi zoznámil vďaka skateboardingu. Spájajú nás hory, dobrodružstvo, máme radi zábavu a adrenalínové športy.

Samo dopĺňa energiu v Malej Fatre © Peter Hlinka

Kubo točí © Peter Hlinka

Prečo ste sa vybrali spoznávať Slovensko – a podľa čoho ste vyberali konkrétne miesta, ktoré ste navštívili?

Keďže sme tento rok trošku obmedzení aktuálnou situáciou, tak cestovanie do zahraničia nepripadalo do úvahy. Okrem toho Slovensko máme veľmi radi a stále ho dostatočne dobre nepoznáme. Navyše sme chceli ukázať ľuďom, koľko krásy majú priamo pod nosom. 🙂 Chceli sme obísť našu krajinu dookola, vybrali sme miesta zo západného, stredného aj východného Slovenska, aby sme na vlastnú kožu zažili krásnu rozmanitosť našej prírody a kultúry.

Kde všade ste sa teda zastavili?

Začali sme v Banskej Štiavnici, odtiaľ sme sa vybrali do Piešťan na Wakeskate Session , ktorú organizovala Zuzka Vráblová , potom sme sa presunuli na hrad Beckov, Vršatské Podhradie, hrad Lednica a odtiaľ do Manínskej tiesňavy. Náš roadtrip pokračoval v Terchovej; potom sme šli na Kubínsku hoľu, do Námestova, odtiaľ do múzea Oravskej dediny v Zuberci a vykúpali sme sa v Liptovskej Mare. Pokračovali sme vo Vysokých Tatrách – v Bielovodskej doline, odkiaľ sme sa odviezli na noc do Osturne. Ráno sme šli do Pienin, previezli sme sa na pltiach v Červenom Kláštore a spali sme v Lesníckom sedle. Ďalší deň sme boli v Ružbachoch, na hrade v Starej Ľubovni, doplnili sme energiu v Košiciach a z odtiaľ sme šli na najtmavšie miesto na Slovensku – do Polonín. Cestou domov sme sa zastavili ešte na Palcmanskej Maši a poslednú noc sme strávili na najvyššom vrchu Nízkych Tatier, teda na Ďumbieri.

Autíčko spí © Peter Hlinka

Ako prišlo na to, že ste sa rozhodli cestovať takýmto autíčkom?

Peťo už dlho túžil po niečom ako karavan alebo obytná dodávka. Nakoniec po dlhom hľadaní natrafil na toto autíčko, konkrétne Fiat Talento v originál úprave od Hymeru. Išli sme ním preto, lebo cestovať obyčajným autom by bola nuda, vlakom by to bolo náročné (pretože sme vláčili veľa techniky) a pešo… No… Takú kondičku asi nemáme. 🙂

Pieniny © Peter Hlinka

Aký to bol proces nájsť ho a upraviť podľa predstáv?

Pár mesiacov sme len hľadali, zvažovali rôzne alternatívy. Najprv si Peťo chcel prerobiť dodávku na obytnú, ale nakoniec našiel toto už prerobené auto do obytného stavu, do ktorého sa okamžite zamiloval. Bolo to však dosť retro 😀, preto sa rozhodol ho zútulniť, premaľovať skrinky, vymeniť poťah na epedách, urobiť drevenú stenu, vymeniť staré závesy, podlahu a mnoho ďalších drobností. Prerábal ho s jeho priateľkou vyše týždňa, doslova od rána do rána.

Nemali ste obavy, či to to auto zvládne?

Trošku áno, lebo ani jeden z nás sa do áut veľmi nevyzná, ale verili sme mu a vydržalo to s nami bez akýchkoľvek problémov.

A čo vaše šoférske skúsenosti s takýmto väčším autom?

Je to úplne iný zážitok z jazdy ako pri nových autách. Pri takomto aute sa však hlavne nemôžeš nikam veľmi ponáhľať a hore kopcom musíš byť dostatočne trpezlivý 😀, ale stojí to za to. Peťo by ho už nevymenil.

Na ceste © Peter Hlinka

Čo všetko ste si balili so sebou?

Od výbavy do hôr (spacák, stan, karimatky, bundy, turistické topánky) po výbavu do vody (vesty, plavky a wakeskejty), foto techniku, skateboardy, pár ponožiek, treniek, letné oblečenie a najlepšia časť výbavy bola disko guľa s karaoke.

Zbalené © Peter Hlinka

Ako ste sa stravovali?

Chceli sme vyskúšať tradičnú slovenskú kuchyňu, preto keď sa dalo, tak sme sa zastavili v kolibe – napríklad v Terchovej. Inak sme sa stravovali „študentsky” – párky, instantné polievky, ale sem-tam sme si na obed spravili aj nejaké kuracie mäsko.

Bolo niečo, čo sa za pochodu nepodarilo? Museli ste meniť plány?

Samozrejme – napríklad počasie nikto neovplyvní, ale myslím, že sme sa zakaždým vynašli.

Na skate lesom © Peter Hlinka

Ako vám teda vyšlo/nevyšlo to počasie?

Prvé dni sme mali krásne, druhá polovica bola trošku horšia, čo sa počasie týka, ale vždy sme sa s tým vysporiadali.

Čo bola pre vás najväčšia výzva?

Niekedy bola skutočná výzva vydržať všetci traja v jednom aute. 🙂

Aký máte najlepší / najhorší zážitok z tohto dobrodružstva?

Najlepší zážitok bola asi posledná noc na Ďumbieri a najhorší bol hneď druhý deň nášho tripu, keď nás ráno zobudil krikom nepríjemný pán, s tým, že nemôžme stáť na tom mieste, kde stojíme. Navyše sa s ním nedalo absolútne komunikovať a rovno na nás zavolal políciu.

Ďumbier © Peter Hlinka

Čo vás tento trip naučil?

Zistili sme, že sa nikde netreba ponáhľať, ale každý okamih v prírode, alebo pri vode s kamarátmi, si treba užiť pomaly a naplno.

Čo by ste chceli videosériou, ktorú pripravujete, ukázať ľuďom?

Chceme ukázať, akú neobjavenú krásu naše Slovensko ponúka – stačí len vyraziť a objavovať.

Dopadlo to celé podľa očakávaní?

Snažili sme sa nemať očakávania, a preto to aj dopadlo výborne. Nabudúce by sme si však radi vyhradili viac času, aby sme si to ešte viac užili.

Hrad Beckov © Peter Hlinka

Je chuť podniknúť teraz niečo podobné – možno ešte väčšie?

Určite áno. Máme veľké plány, Slovensko mám toho ešte veľa ponúka a neskôr sa určite radi pozrieme aj niekde ďalej do zahraničia.

A kto sú Kubo, Samo a Peťo? ⬇️

Peťo Hlinka

Peťo Hlinka © Jakub Kapustík

Vek: 19

Miesto narodenia/bydliska: Banská Bystrica/ Veľká Lúka

Instagram: @petohli

Úloha v tíme: „Ja som chalanov na to nahovoril, potom som to aj zorganizoval, koordinoval a z veľkej časti aj natočil, hahah.“

Najväčšie doterajšie dobrodružstvo: Prespanie v Dolomitoch pod Tre Cime počas tej najväčšej búrky akú kedy zažil.

Najobľúbenejšie miesto na Slovensku: Pánsky diel nad rodnou Bystricou. 🙂

Špeciálna vlastnosť: Keď robí, čo ho baví, nepozná spánok.

Samuel Fečko

Samuel Fečko © Peter Hlinka

Vek: 19

Miesto narodenia/bydliska: Banská Bystrica

Instagram: @mr.fecko

Úloha v tíme: „Niekto na nich musel dávať pozor. 😀“

Najväčšie doterajšie dobrodružstvo: Pravdepodobne minuloročný výlet po Taliansku.

Najobľúbenejšie miesto na Slovensku: Nízke Tatry

Špeciálna vlastnosť: Všetko vyrieši

Jakub Kapustík

Jakub Kapustík © Peter-hlinka

Vek: 19

Miesto narodenia/bydliska: Banská Bystrica

Instagram: @kubo_ka_

Úloha v tíme: „Sťažovať sa na šliapanie do kopca.“

Najväčšie doterajšie dobrodružstvo: Roadtrip po talianskych Dolomitoch a slovinskom Triglave

Najobľúbenejšie miesto na Slovensku: Banská Bystrica

Špeciálna vlastnosť: „Nemám žiadnu špeciálnu vlastnosť, ktorá by niekoho ohúrila – som len obyčajný chalan.“

