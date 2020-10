, keď je cestovanie do zahraničia výrazne obmedzené? No predsa

Epizóda 5 – Okolie Tatier:

Dobrodružstvo sa začína. Chalani prvé dva dni svojej cesty strávili v Banskej Štiavnici a jej okolí, až dorazili do Piešťan, kde si dopriali trochu adrenalínovej zábavy. Poď sa na to pozrieť!

Dobrodružstvo sa začína. Chalani prvé dva dni svojej cesty strávili v Banskej Štiavnici a jej okolí, až dorazili do Piešťan, kde si dopriali trochu adrenalínovej zábavy. Poď sa na to pozrieť!

Ráno sme sa presunuli do Červeného Kláštora, odkiaľ sme sa splavili Dunajce do Lesnice a na bicykloch sa vrátili naspäť do Červeného Kláštora.

Ráno sme sa presunuli do Červeného Kláštora, odkiaľ sme sa splavili Dunajce do Lesnice a na bicykloch sa vrátili naspäť do Červeného Kláštora.

Ráno sme sa presunuli do Červeného Kláštora, odkiaľ sme sa splavili Dunajce do Lesnice a na bicykloch sa vrátili naspäť do Červeného Kláštora.