, keď je cestovanie do zahraničia výrazne obmedzené? No predsa

Epizóda 6 – Zakončenie výletu v Nízkych Tatrách

Dobrodružstvo sa začína. Chalani prvé dva dni svojej cesty strávili v Banskej Štiavnici a jej okolí, až dorazili do Piešťan, kde si dopriali trochu adrenalínovej zábavy. Poď sa na to pozrieť!

Dobrodružstvo sa začína. Chalani prvé dva dni svojej cesty strávili v Banskej Štiavnici a jej okolí, až dorazili do Piešťan, kde si dopriali trochu adrenalínovej zábavy. Poď sa na to pozrieť!

Na ďalší deň sme sa už vybrali smerom domov, pričom po ceste sme videli mnoho krásnych miest, ako napr. Zádielsku tiesňavu, Palcmanskú Mašu, Chmarošský viadukt a náš posledný deň sme zakončili výstupom na Ďumbier. Večer sme si to vyšliapali do základného tábora na Chatu M.R. Štefánika a odtiaľ sme sa nad ránom vybrali hore.

Na ďalší deň sme sa už vybrali smerom domov, pričom po ceste sme videli mnoho krásnych miest, ako napr. Zádielsku tiesňavu, Palcmanskú Mašu, Chmarošský viadukt a náš posledný deň sme zakončili výstupom na Ďumbier. Večer sme si to vyšliapali do základného tábora na Chatu M.R. Štefánika a odtiaľ sme sa nad ránom vybrali hore.

Na ďalší deň sme sa už vybrali smerom domov, pričom po ceste sme videli mnoho krásnych miest, ako napr. Zádielsku tiesňavu, Palcmanskú Mašu, Chmarošský viadukt a náš posledný deň sme zakončili výstupom na Ďumbier. Večer sme si to vyšliapali do základného tábora na Chatu M.R. Štefánika a odtiaľ sme sa nad ránom vybrali hore.

Presunuli sme sa iba pár kilometrov ďalej na Ľubovniansky hrad, odkiaľ naše cesty viedli ešte viac na východ, do Polonín – konkrétne do lomu Beňatina.

Presunuli sme sa iba pár kilometrov ďalej na Ľubovniansky hrad, odkiaľ naše cesty viedli ešte viac na východ, do Polonín – konkrétne do lomu Beňatina.

Presunuli sme sa iba pár kilometrov ďalej na Ľubovniansky hrad, odkiaľ naše cesty viedli ešte viac na východ, do Polonín – konkrétne do lomu Beňatina.