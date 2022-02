Od momentu, kedy Neymar prvý raz začal kopať do lopty v uliciach brazílskej Praia Grande, málokto pochyboval o tom, aký obrovský talent sa v ňom skrýva. Jeho cesta na vrchol je popretkávaná nekonečnými vzostupmi a pádmi, ale akokoľvek bol jeho život chaotický, každý jeden moment so sebou priniesol lekciu, vďaka ktorej Neymar počas svojej cesty k celosvetovej sláve rástol a dospieval.

Tu je osem vecí, ktoré sa verejnosť dozvedela o mužovi, ktorý stojí za projektom Red Bull Neymar Jr’s Five , počas pozerania dokumentu The Perfect Chaos od Netflixu.

01 Ako začala jeho cesta na vrchol

Neymar pochádza zo skromnej rodiny, jeho otec Neymar Senior priznal, že nemal dostatok finančných zdrojov, aby investoval do futbalového rozvoja svojho syna. Pred tým, než si ho všimol jeho prvý kouč Betinho, bol jeho talent kovaný na asfaltových uliciach v Praia Grande, predmestí São Paula. Tréner okamžite vedel, že tento chlapec „sa narodil s darom hrať futbal“.

Čoskoro nasledoval kroky svojho idolu, Pelého, do klubu Santos a jeho cesta k sláve nabrala raketovú rýchlosť. „2010 bol najrýchlejším rokom môjho života. Všetko išlo z nuly na sto,“ prezrádza Neymar. Nový „zlatý chlapec“ brazílskeho futbalu čoskoro s úsmevom napínal siete za súperovými brankármi a objavoval sa vo veľkom množstve reklám. Zrodila sa značka Neymar Junior.

Neymar v dokumente Neymar: The Perfect Chaos © Courtesy of Netflix 2010 bol najrýchlejším rokom môjho života. Všetko išlo z nuly na sto Neymar da Silva Santos Jr

02 Čo mu povedal Messi, aby našiel v Barcelone pôdu pod nohami

V roku 2013 sa o Neymara začali zaujímať najväčšie futbalové kluby na svete. On si vybral španielskeho giganta – FC Barcelonu. Avšak, nedarilo sa mu osvojiť si tímovú taktiku a nevedel nájsť správny rytmus. Po jednom z nepodarených zápasov sedel v šatni a plakal. V tom za ním prišiel Lionel Messi. „Prišiel za mnou Messi a opýtal sa ma, prečo plačem. Povedal som mu, že preto, že nie som schopný hrať svoj futbal, že neviem byť sám sebou,“ hovorí Brazílčan. „Povedal, aby som sa nebál, že je tam, aby mi pomohol, a že mám pokračovať ďalej. Podpora, to bolo presne to, čo som v ten deň potreboval. Bol to zlomový moment.“

03 „Dobré správy“, ktoré sa dozvedel počas MS 2014

Neymar na domácich majstrovstvách sveta v roku 2014 skončil predčasne pre zranenie chrbta. Bolestivú porážku svojich spoluhráčov v semifinále proti Nemecku (1-7) mohol sledovať len ako divák. V dokumente však vysvetľuje, že nie všetko bolo negatívne. „Keď som utŕžil úder, cítil som, ako šok prechádza mojím telom až k prstom na nohách. Nemohol som sa ani len otočiť. Doktor povedal, že má pre mňa dobré aj zlé správy. Zlé správy boli, že končím na MS. Dobrou správou ale bolo, že ak by zranenie smerovalo dva centimetre do boku, už nikdy by som nechodil.“

Neymar v Neymar: The Perfect Chaos © Courtesy of Netflix

04 Ako chutila odplata v roku 2016?

O dva roky neskôr bola Brazília späť na domácej pôjde, v honbe za zlatom v Riu de Janeiro. Okolo Neymara kolovalo množstvo kritiky, od fanúšikov aj novinárov, no on sa sústredil na futbal a stal sa autorom víťazného pokutového kopu v penaltovom rozstrele vo finále proti Nemecku. Rozhodujúci moment opísal: „Moje srdce začalo rýchlo biť. Maracanã bola zaplnená, každý kričal. Prosil som Boha, aby mi dal silu. Potom som si uvedomil, že bránková konštrukcia vyzerá byť obrovská, a že brankár naopak pôsobí byť veľmi malý. Vtedy som sa upokojil a povedal som si: „nastal čas skórovať“. Je to jeden z najkrajších momentov v mojom živote.“

05 Ako ho ovplyvnila smrť Kobea Bryanta

Nie dlho po tom, čo absolvoval fotenie pre firmu Nike so svojím športovým kolegom Kobem Bryantom, bol Neymar v šoku, keď zistil, že jeden z jeho športových idolov umrel počas havárie helikoptéry. „Dozvedel som sa to počas polčasovej prestávky jedného zo zápasov,“ spomína. „Krátko predtým bol v Paríži, kde sme absolvovali spoločné fotenie. Pre mňa to bol silný okamih, pretože Kobe bol niekto, koho som vnímal ako idol, ikonu, legendu. Nebol to len obyčajný chlapík, nebol ako ktokoľvek iný. Zanechal za sebou naozajstné posolstvo. Bol to skutočne ťažký moment. Niekedy je pre mňa náročné hovoriť o veciach ako napríklad moje správanie... Je mi to trápne. V ten deň sa ale všetko zmenilo.“

Neymar v Neymar: The Perfect Chaos © Courtesy of Netflix Vždy, keď ľudia na mňa nadávajú, verím v seba. Mám na to, urobím to Neymar da Silva Santos Jr

06 Aké lekcie si zobral z uplynulých rokov

Keď sa krajiny naprieč celým svetom začali uzatvárať v lockdownoch, Neymar sa rozhodol, že chce tráviť čas doma v Brazílii. Vysvetľuje, aké bolo počas tých mesiacov pekné byť so svojou rodinou a priateľmi. „Myslím, že sme skutočne žili,“ spomína. „Niekedy iba bez prestávky brázdime životom a zabúdame na ľudí, ktorých máme radi. Zabúdame ich objať, hrať sa s nimi. Keď to však robíš, uvedomíš si, že ťa to robí šťastným.“ Neymar si taktiež uvedomil, že to bolo najviac času, ktorý strávil so svojím synom, a ako je to dôležité. A pri absencii svojej ďalšej vášne priznal: „Uvedomil som si, že futbal naozaj milujem.“

07 Vzťah s jeho otcom

Viditeľnou postavou dokumentu je Neymarov otec, čo nie je prekvapením, pretože od samotného začiatku manažuje kariéru svojho syna. Medzi Juniorom a Seniorom je silné puto, ale Neymar poskytuje niekoľko zaujímavých náhľadov do ich vzťahu. Prezrádza, že keď bol dieťa a hral zápas, pričom jeho otec ho sledoval z tribúny, bolo to, ako keby mal na jednom pleci anjela a na druhom diabla. „V minulosti to bolo viac o vzťahu otec-syn, ale posunulo sa to inam. Sme si stále veľmi blízki, ale myslím si, že momentálne fungujeme viac na profesionálnej báze.“

08 Chaos, z ktorého povstal v PSG

Keď v roku 2019 v rozhovore oznámil, že túži po odchode z PSG, len dva roky po tom, čo ho klub kúpil za rekordných 220 miliónov eur, fanúšikovia Parížanov boli plní hnevu. To nebolo prekvapením. „Myslí si o sebe poriadne veľa,“ povedal jeden z priaznivcov. „Je to blbec,“ kričal ďalší. Keď ho však klub odmietol predať, Neymar vedel, čo je jeho zodpovednosť. Snažil sa hrať svoju hru a byť šťastný. Získať si späť srdcia ľudí však bolo náročné. Vysvetľuje, ako sa vyrovnával s nepriazňou osudu a ešte z nej aj profitoval. „Najprv som tomu nemohol uveriť. Kedykoľvek som sa dotkol lopty, počul som bučanie. Ak mám byť úprimný, takéto prostredie sa mi páčilo. Vždy, keď ľudia na mňa nadávajú, verím v seba. Mám na to, urobím to.“

Bývalý Neymarov spoluhráč z brazílskej reprezentácie a Barcelony, Dani Alves, tdokonale zhrnul to, aký Neymar je: „Má také schopnosti, že aj keď je všade okolo chaos, dokáže vyniknúť.“

Ak ťa zaujíma viac takýchto článkov, navštív redbull.sk/futbal . Ak chceš byť v obraze o aktuálnom dianí zo sveta Red Bullu, sleduj naše profily na sociálnych sieťach Instagram a Facebook .