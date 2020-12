Nostalgický štvrtok: Vianočné Easter eggy

🥚 Pozri si tie najlepšie vianočné easter eggy v hrách, v ktorých by si to nečakal

🥚 Pozri si tie najlepšie vianočné easter eggy v hrách, v ktorých by si to nečakal

1. Mad Max 🎄

Vianočný stromček na púšti? A prečo nie? V Mad Maxovi taký nájdeš a ešte aj s nie príliš klasickou ozdobou na jeho vrchole. Ale tak, čo by si čakal? Darčeky by si hľadal márne a umelé figuríny pri ňom už vôbec nedávajú zmysel. V každom prípade, veselé Vianoce. 😄

2. Hitman

Sám doma sa vracia. Nie len na vianočné obrazovky. V misii Holiday Hoarders máš ako Agent 47 zneškodniť práve Harryho a Marva. 😳 McCallisterovci teda zašli poriadne ďaleko , keď si za všetky zlé veci, ktoré sa stali ich synovi Kevinovi, objednali hlavy týchto dvoch mokrých banditov 🤿. Dokonca, keď hodíš do Marva trikráť tehlu, tak, ako to bolo vo filme, splníš hernú úlohu.

