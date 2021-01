Nostalgický štvrtok: Ako išiel čas s hrou Far Cry

Far Cry - 2004

Far Cry 2 - 2008

Far Cry 3 - 2012

Nie vždy sa podarí vytvoriť hru, ktorá by porazila v hodnotení svojho predchodcu. Far Cry však zobralo to najlepšie z oboch predchádzajúcich častí, a tak sa úspech mal dostaviť . To sa aj stalo. Prostredím sa znovu dostávame na tropický ostrov terorizovaný pirátmi, ktorých vedie trochu psychopatický vodca, Vaas.

Far Cry 4 - 2014

Far Cry Primal - 2016

Far Cry 5 - 2018

Far Cry: New Dawn - 2019

Far Cry 6 - 2021