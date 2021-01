Nostalgický štvrtok: Nezabudnuteľné hry, ktoré oslavujú 20 rokov

nostalgický pohľad do herného sveta

Diablo II

Blizzard Entertainment vytvoril mega úspešnú hru, ktorú hrávajú hráči po celom svete ešte aj dnes. Nezmenil to dokonca ani príchod Diabla III o 12 rokov neskôr. Koncept bol pritom jednoduchý. Vybrať si jednu hrateľnú postavu, prebojovať sa cez štyri lokality a zneškodniť Diabla .

Rok po vydaní dvojky ešte pribudol datadisk , ktorý pridal novú lokalitu a dve herné postavy. Prostredie bolo temné, hrateľnosť veľmi dobrá a multiplayer užasný. Diablo II si môžeš online zahrať ešte aj dnes . Je to jedna z najdlhšie supportovaných hier.

Deus EX

Išlo o FPS akciu so silným príbehom . Dlhá hrateľnosť, kvalitná atmosféra a skvelé prvky, ktoré by si dvadsať rokov dozadu jednoducho nečakal. Naviac, na splnenie cieľov si mal na výber niekoľko spôsobov.

The Sims

Chceš si vyskúšať riadiť rodinu ? Alebo si len chceš postaviť dom svojich snov? So Sims-om môžeš oboje. Lepšie by bolo povedať, že môžeš asi hocičo, čo ti napadne. Táto hra sa stala jednou z najlepšie predávaných všetkých čias.

