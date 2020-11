Čo je nové u nás doma?

. Práve toto obdobie im totiž neumožnilo, aby si svoj zatiaľ posledný spoločný album užili spolu dostatočne intenzívne. Boli nútení zrušiť aj krst a turné, no obaja sú motivovaní pracovať ďalej.

Do konca roka sa zrejme dočkáš nového projektu od Kontrafaktu.

Do konca roka sa zrejme dočkáš nového projektu od Kontrafaktu. Rytmus a Ego sa v štúdiu stretávajú aj po vydaní projektu Real Newz . Práve toto obdobie im totiž neumožnilo, aby si svoj zatiaľ posledný spoločný album užili spolu dostatočne intenzívne. Boli nútení zrušiť aj krst a turné, no obaja sú motivovaní pracovať ďalej.

Hudba Vstúp do zákulisia filmu Tempos. Máme pre teba 4-dielny seriál z nakrúcania

Dva týždne si mal na to, aby si nahral svoj „feat.“ ku Glebovej skladbe DaysGo. Mnohí šikovní boys a girls tak urobili a tu sú top videá!

Je až neuveriteľné, že sme už v 11. mesiaci roka. Hudba bola vždy skvelý nástroj na zlepšenie nálady. Energický drum and bass o to viac.

Čo je nové vo svete?

Therefore I Am

Desať rokov dozadu, Myspace kapely ako Brokencyde či Attack Attack! dávali metalu trochu trblietavého puncu. Dnes je to vďaka menám ako Full Tac, 100 gecs, či Billie Eilish presne naopak.

