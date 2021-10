vie, že každý v sebe skrýva talent a objaviť ho nie je až také ťažké. Keď ho raz v sebe objavíš, ostane ti už naveky. Stačí tak málo – a to úplne prirodzene. Netreba však zabúdať aj na drinu, bez ktorej to proste nejde. Prečítaj si rozhovor so Sajfom, v ktorom prezradí, s akou osobnosťou z histórie by si rád zamoderoval, a tiež aj to, aká dôležitá bola pre neho v jeho začiatkoch práve podpora.