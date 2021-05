Súčasť tohto článku Pascal Siakam Cameroon Pozri si profil

Pascal pochádza z Kamerunu, z rodiny, ktorá má šesť detí a odmalička sa všetci súrodenci venovali futbalu. Preto nie je až tak prekvapivé, že k organizovanému hraniu basketbalu sa dostal až keď mal 17 rokov. Čo už by možno čakal málokto, v roku 2019 patril medzi najdôležitejších členov tímu Toronto Raptors , ktorý vyhral titul v NBA. Stal sa z neho obávaný power forward.

Meria 2,1 metra a jeho osudom bola profesia katolíckeho kňaza . Otec ho zapísal do školy, ktorá ho mala na toto poslanie pripraviť. Keď mal Pascal 16 rokov, prišla pozvánka do basketbalového kempu Basketball Without Borders (Basketbal bez hraníc) v Južnej Afrike, ktorá zmenila všetko. Siakam získal štipendium na škole v Texase a neskôr hrával za univerzitu v New Mexico State. Čo nasledovalo? Rok 2016 a draft do NBA, v ktorom si ho v prvom kole z celkového 27. miesta vybralo Toronto Raptors.

V roku 2017 sa stal najužitočnejším hráčom finálovej série NBA D-League (súťaže, kde dostávajú priestor mladé talenty). To mu vynieslo pozvánku do prvého tímu Raptors, kde z neho urobili pravidelného účastníka NBA. V sezóne 2017/2018 už bol Pascal dôležitým hráčom, ktorý naskakoval najmä z lavičky. Potom prišiel rok 2019, v ktorom Siakam urobil najväčší krok vpred vo svojej kariére, stal sa Most Improved Playerom (teda hráčom, ktorý sa najviac zlepšil) v celej NBA a Raptors dokráčali k prvému titulu v histórii.

Predovšetkým sa hovorilo o Siakamovom ‚spin move“, ktorý si môžeš pozrieť vo videu nižšie a ktorý sa stal jeho poznávacím znamením. Aj vďaka nemu v prvom finálovom zápase proti Golden State Warriors nazbieral 32 bodov, ktoré pomohli Raptors k dôležitému úvodnému triumfu na domácej palubovke. Zároveň toto víťazstvo položilo základy historického zisku titulu.

V tej istej sezóne Siakam taktiež získal cenu NBA Community Assist Award za svoju prácu s organizáciou Right To Play , miestnymi charitami a ligovým programom Basketball Without Borders . Tým istým, ktorý kedysi dopomohol k objaveniu aj jemu samému. Čítaj ďalej a zisti viac o tomto neuveriteľnom hráčovi a jeho neuveriteľnom príbehu.

Tvojou prvou láskou nebol basketbal, ale futbal. Na akom poste si hrával? Bol si dobrý?

Bol som útočník. Futbal je v Afrike naozaj veľkou záležitosťou a bol prvým športom, ktorý som naozaj miloval. A stále milujem. Bol som dosť dobrý. Myslím si, že ak by som ostal pri futbale, pravdepodobne by som ho hrával profesionálne.

Je na mieste povedať, že v porovnaní so svojimi bratmi ťa najmenej zaujímal basketbal?

Všetci moji bratia boli starší a hrali basketbal ešte pred tým, ako som sa k nemu dostal ja. Tuším práve preto, že to bola taká ich vec, som sa ja venoval niečomu inému. Až kým som sa nezúčastnil kempu Basketball Without Borders.

Kedy si prvý raz hral nejako organizovane basketbal a čo všetko muselo do seba zapadnúť?

Prvý raz som hral organizovaný basketbal, keď som mal 17 rokov po tom, čo som sa dostal do kempu Basketball Without Borders. Získal som možnosť zúčastniť sa prípravnej školy v Spojených štátoch amerických a to bol začiatok všetkého.

Mohol by si nám povedať niečo o tom, ako si sa mohol stať katolíckym kňazom. Ako k tomu došlo?

Keď som mal 11 rokov, začal som schodiť na internátnu školu, kde som sa mal stať kňazom. Po tom, čo som absolvoval Basketball Without Borders a mal som možnosť ísť na školu do USA, si môj otec myslel, že by to mohla byť lepšia príležitosť pre moju budúcnosť, pretože vďaka tomu som mohol dostať štipendium na univerzite s basketbalom. Pre mojich rodičov bolo moje vzdelanie a vzdelanie mojich súrodencov vždy najdôležitejšie.

Ako veľmi je pre teba dôležitá rodina? Ak sa nemýlime, sú dôvodom toho, prečo nosíš číslo 43...

Rodina je pre mňa v živote tým najdôležitejším. Som skutočne šťastný, že mám rodinu, ktorá ma tak veľmi podporuje. Môj otec umrel, ale moji traja bratia, dve sestry, a samozrejme moja mama, sú tými ľuďmi v mojom živote, ktorí ma podporujú najviac. Naozaj si vážim náš vzťah.

Moje číslo 43 ctí moju rodinu. Štvorka symbolizuje môjho otca a bratov Borisa, Christiana a Jamesa. Trojka zas moju mamu a sestry Raissu a Vanessu. Pred každým zápasom si štyrikrát pobúcham hruď, potom trikrát a následne ukážem na Boha.

Mám pocit, že Afrika má najviac nevyužitého talentu na svete. Pascal Siakam

Najvyšším cieľom v basketbale je vyhrať NBA. Ako špeciálna bola majstrovská sezóna Raptors?

Bolo to neuveriteľné! Každý hráč chce samozrejme vyhrať titul, ale bolo mimoriadne výnimočné zvíťaziť pre Toronto a pre celú Kanadu. Priniesť domov historicky prvý titul a byť súčasťou tohto tímu – tí chalani sú navždy mojimi bratmi. Spoločne sme si prešli skutočne mnohými vecami a bolo úžasné zakončiť sezónu ako najlepší na svete. Som tiež vďačný, že som vyhral titul pomerne skoro v kariére. Núti ma to chcieť viac.

Z individuálneho pohľadu, ako mimoriadne pre teba bolo dostať sa do All-star tímu?

Som nesmierne vďačný a hrdý za každé ocenenie a úspech. Pracujem naozaj tvrdo, aby som sa zlepšoval a prispieval k tomu, nech sme víťazným tímom. Dosiahnuť úspech chutí dobre.

V NBA sme v priebehu rokov videli niekoľko fantastických hráčov z Afriky. Máš pocit, že na tomto kontinente je stále veľa nevyužitého talentu a veríš, že by si mohol inšpirovať ostatných, aby sa dostali čo najďalej?

Samozrejme. Mám pocit, že Afrika má najviac nevyužitého talentu na svete. Som hrdý na to, že som africký hráč a dúfajme, že som vzorom pre vychádzajúce talenty z Kamerunu a taktiež celého kontinentu. Mal som dosť požehnania na to, aby som vyhral titul v Toronte a dúfam, že predstava stať sa šampiónom NBA inšpiruje ostatných.

Keď sa vrátime k tvojej vlastnej kariére, stále si na jej začiatku. Čo ďalšie ti ostáva, aby si v basketbale dokázal?

Vyhrať viac titulov a dosiahnuť vplyv s mojou nadáciou v Kanade a v Afrike.

