Vo wakeskatingu je postavenie žien a mužov takmer rovnaké. V podstate vo svete neexistuje toľko wakeskaterov, ktorí sa tomu môžu venovať profesionálne. Ja ďaleko častejšie jazdím s mužmi, aj ma to baví, no keď mám možnosť jazdiť s dievčatami, a keď vidím, že nejaká holka skúša niečo nové, tak ma to motivuje, aby som to skúsila aj ja.