Beh Poznáš už Wings for Life World Run? Poď do toho v roku 2021 spolu s nami!

Opráš svoje tenisky a zapíš si 9. máj do kalendára. Wings for Life World Run sa vracia a my chceme, aby si sa aj ty pridal k charitatívnemu podujatiu, ktoré financuje výskum liečby poranení miechy.