Toto je kalendár Premier Padel na rok 2024

. To znamená, že fanúšikovia si môžu naladiť všetkých 25 celosvetových zastávok turné, ktoré sa budú vysielať naživo, a to od štvrťfinále až po finále. Na Slovensku je vysielateľom televízna stanica CANAL+.

Tento rok to bude prvá sezóna novej zjednotenej profesionálnej tour od začlenenia World Padel Tour z dielne Medzinárodnej padelovej federácie do organizácie Premier Padel. Z tohto dôvodu je rozšírený kalendár s 25 turnajmi v 18 krajinách a na piatich kontinentoch.

Turnaje sú rozdelené do kategórií Major, P1 a P2 podľa dôležitosti a počtu bodov v rebríčku. Majors sú turnaje s najväčším počtom rebríčkových bodov a prestížou. P1 je o stupeň nižšie ako Major, ale stále sa na ňom zúčastnia všetci etablovaní hráči svetovej tour a bude sa konať v krajinách, kde je padel ako šport už významne zastúpený a kde má dobrú hráčsku základňu. Turnaje P2 budú v destináciách, kde je veľký priestor pre rast tohto športu.

