Primož Roglič premenil sklamanie z Tour de France na triumf na Vuelte

Primož Roglič je opäť na vrchole - a do toho priniesol historicky prvé veľké víťazstvo pre tím Red Bull - BORA - hansgrohe . Rogličov rekordný štvrtý triumf na pretekoch Vuelta a Espaňa svedčí o jeho mimoriadnom nastavení mysle a odolnosti.

Napriek neúspechu v podobe veľkého pádu na tohtoročnej Tour de France sa Roglič nenechal odradiť. Naopak, túto nepriazeň osudu pretavil do mohutného návratu a získal svoje štvrté víťazstvo na Vuelte. Predtým tu zvíťazil v rokoch 2019, 2020 a 2021. „Je to neuveriteľné. Vyžadovalo si to veľa obety pre mňa a moju rodinu, takže sa cítim šťastný, že som to dokázal,“ komentoval 34-ročný Roglič po svojom zatiaľ poslednom víťazstve. „Je šialené, že som tu vyhral štyrikrát. Chcem si to patrične užiť.“

Prečítaj si, čo motivuje jedného z najdominantnejších cyklistov svojej generácie k tomu, aby pokračoval ďalej a neustále sa zlepšoval.

🚨 Nezmeškaj vrchárske cyklo podujatie tejto sezóny u nás. Vítaní sú cestní bajkeri, MTB aj gravel jazdci. Pridaj sa k premiérovému ročníku Red Bull Hill Chasers na Slovensku už 5. októbra v srdci Banskej Štiavnice. Registrácia je už otvorená, tak poď do toho !👈

01 Z trónu ho zosadil krajan

Ak by si sa spýtal 100 ľudí, ktorí sa vyznajú v cyklistike, aká bola najväčšia prehra v doterajšej kariére Primoža Rogliča, 99 by dalo rovnakú odpoveď: Tour de France 2020, kedy Roglič v predposlednej etape stratil to, čo ľudia považovali za isté víťazstvo.

Jediný, kto by dal inú odpoveď, by bol samotný Primož Roglič – Slovinec, otec dvoch detí a jeden z najúspešnejších cyklistov v histórii tohto športu. Roglič by nepovedal, že víťazstvo „premárnil“. Tour de France 2020 nevníma ako prehru.

Prečo však hviezdny cyklista tímu Red Bull - BORA - hansgrohe hodnotí tento výsledok inak ako diváci? Roglič nosil žltý dres celkového lídra 11 dní. Potom prišla 20. etapa, ktorá bola pre celkovú klasifikáciu rozhodujúca: horská časovka na La Planche des Belles Filles. Roglič je výborný vrchár a dobrý časovkár. Mnohí ľudia si mysleli, že Tour je rozhodnutá. Roglič mal opačný názor.

Vuelta je prvým víťazstvom Red Bullu na Grand Tour - BORA - hansgrohe © Kristof Ramon / Red Bull Content Pool

V časovke štartujú jazdci jeden za druhým, v opačnom poradí ako v celkovom poradí. Roglič teda odišiel posledný, o 17.14 h, za druhým Tadejom Pogačarom, Slovincom, ktorý je rovnako ako on veľmi talentovaný. Roglič mal v celkovom poradí pred Pogačarom náskok 57 sekúnd, čo je v časovke na 36 km dostatočne veľa. Aby si na 36 kilometroch stratil 57 sekúnd, musíš urobiť vážnu chybu. Alebo musí mať ten druhý najlepší deň v živote.

Buď máš dobré nohy, alebo nemáš dobré nohy Primož Roglič

Nasledujúce vety počuješ od Rogliča neustále. Drží hlavu na stranu, usmieva sa a gestikuluje rukami. „Niekedy vyhráš, niekedy prehráš.“ Alebo: „Preteky sa nekončia, kým nie sú na konci.“ Alebo: „Buď máš dobré nohy, alebo nemáš dobré nohy.“ Keď hovorí veci tohto typu, nikdy si nemôžeš byť celkom istý: myslí to vážne, alebo sa len snaží zbaviť novinárov? Ale to, čo znie ako klišé, môže byť v Rogličovom prípade pravda, ktorá preňho znamená veľa. Tieto vety nevyslovuje len z nudy alebo nespokojnosti. Hovorí ich preto, lebo ich naozaj myslí vážne.

02 Od skokov na lyžiach až po profesionálnu cyklistiku

34-ročný Primož Roglič, ktorý vyrastal na východ od slovinskej Ľubľany, momentálne žije s rodinou v Monaku a od tejto sezóny je lídrom tímu Red Bull - BORA - hansgrohe. Je presvedčený, že niektoré veci môžeš ovplyvniť, iné nie. Napríklad môžeš ovplyvniť svoj vlastný výkon a svoju motiváciu, ale nemôžeš ovplyvniť trať, počasie, podmienky na ceste, taktiku súperových tímov alebo formu ostatných jazdcov. To, či preteky vyhráš alebo prehráš, nezávisí od teba, ale od toho, či do toho dáš všetko, to áno.

Tento postoj sa páči aj Rolfovi Aldagovi. Aldag, ktorý kedysi pomohol Bjarnemu Riisovi a Janovi Ullrichovi k dvom víťazstvám na Tour de France, je teraz šéfom športového oddelenia spoločnosti Red Bull - BORA - hansgrohe. Práve Rogliča spoznáva každým dňom lepšie - a ten každým dňom naňho robí čoraz väčší dojem. „Primož je jeden z najotvorenejších ľudí, akých som kedy stretol, ale nie je to naivná otvorenosť. Nie je to snílek. Je skrátka otvorený všetkým možnostiam. Vie, že veci môžu byť dobré, ale aj to, že môžu byť zlé. Práve preto je práca s ním taká oslobodzujúca.“

Primož Roglič oslavuje rekordné štvrté víťazstvo na Vuelte © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

A ešte niečo sa Aldagovi na Rogličovi páči. To, že ho všetci vždy prirovnávajú k bývalým cyklistickým velikánom, ale samotný Roglič tieto mená často príliš nepoužíva. Nepatrí k tým profesionálnym cyklistom, ktorí ako deti sedeli celé hodiny pred televízorom a sledovali preteky. Nebol fanúšikom a nepoznal naspamäť zoznamy víťazov veľkých podujatí. Ako dieťa dokonca ani nebol cyklistom. A nebol ním ani ako tínedžer.

Primož Roglič je to, čo v športe takmer nikdy neexistuje: univerzál. Úspešný v dvoch úplne odlišných disciplínach. Bol skokanom na lyžiach, svojho času jedným z najperspektívnejších na svete. Až nepríjemný pád náhle ukončil jeho kariéru v roku 2011, keď mal iba 21 rokov. Mal problémy s kolenami - a akosi sa mu už na lyžiach skákať nechcelo.

03 Musíš byť štíhly a mať dobré nohy

Predal svoj motocykel - vtedy svoje obľúbené hobby - a za získané peniaze si kúpil pretekársky bicykel. Uvedomil si, že sa mu tento šport páči. A že sú tu podobnosti s jeho starým športom: musíš byť štíhly a mať dobré nohy. Ale je tu aj veľký rozdiel: v nohách nie je potrebná výbušnosť, ale vytrvalosť. Roglič sa pustil do práce. Mimoriadne ho zaujalo, že v cyklistike musíš tvrdo pracovať, ale za svoju námahu si aj odmenený. Je to človek, ktorý rád tvrdo pracuje.

Cyklistika je jeho vášňou, ale zároveň ju vníma aj ako kariéru. Hovorí, že cyklistika nie je len jeho životom, ale vlastne životom celej jeho rodiny, a že je od nej závislý celý jeho každodenný život. Niekedy je to ťažké, ale sk si úspešný, o to väčšie je celkové naplnenie.

Od roku 2013, keď podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu, teda v pomerne vysokom veku 23 rokov, má za sebou množstvo úspechov. Zarážajúca je najmä jeho všestrannosť: stal sa už olympijským víťazom v časovke, ale vyhral aj jedny z najprestížnejších jednodňových pretekov Liége Bastogne Liége. Je považovaný za majstra jednotýždňových podujatí, ale jeho skutočnou špecialitou sú trojtýždňové, takzvané Grands Tours - Tour de France, Vuelta an España a Giro d'Italia.

Giro vyhral v roku 2023 a Vueltu už štyrikrát: 2019, 2020, 2021 a 2024. Chýba už len Tour. V roku 2020 prehral s Pogačarom. V roku 2021 mal nehodu a preteky vzdal zranený, podobne aj v roku 2022. Vlani sa sústredil na jarné Giro a jesennú Vueltu, pričom Tour vynechal. Niektorí sa domnievajú, že kariéra Primoža Rogliča by bola kompletná, len keby vyhral Tour de France. Samotný Primož Roglič tento názor v žiadnom prípade nezastáva.

Roglič testuje svoj bicykel S-Works © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

04 Čím sa Roglič odlišuje od svojich súperov Pogačara a Vingegaarda

Sledovanie Rogličových výkonov je potešením. Nie je vtipkár ako Pogačar, ktorý akoby vyhrával preteky ľavou zadnou a ešte sa aj usmieva do kamery. Napriek tomu nie je ani taký zdržanlivý ako Dán Jonas Vingegaard, viacnásobný víťaz Tour de France, ktorý pôsobí vypočítavo a trochu nudne. Roglič vyžaruje čosi tajomné - na bicykli aj mimo neho. Pozoruješ ho a pýtaš sa sám seba: kto je tento človek? A čo sa v ňom skrýva? Čoho je schopný? Aspoň predstavu o tom v tejto chvíli má už každý. Hlbší pohľad ti ponúkne nasledujúca príhoda.

Vrchol hory bol zahalený hustou hmlou a cesty boli kľukaté a úzke, ale obraz televíznych kamier ostával ostrý ako britva. Celý svet mohol vidieť, čo sa stalo na konci sedemnástej etapy Vuelta a Espaňa, v dlhom, brutálne ťažkom stúpaní na Angliru: Primož Roglič zaútočil na svojho tímového kolegu, Američana Seppa Kussa, ktorý jazdil v červenom drese celkového lídra. A dva kilometre pred cieľom ho nechal za sebou.

Keby som vyhral Tour, neurobilo by to zo mňa iného človeka Primož Roglič

V štúdiu Eurosportu, najvýznamnejšej cyklistickej televíznej stanice na svete, sa odborníci po pretekoch nemohli upokojiť. „Je to nelojálne, neúctivé,“ povedal bývalý profesionálny cyklista Adam Blythe a Sean Kelly, jeden z najúspešnejších cyklistov 80. rokov, len nechápavo krútil hlavou. Je nepísaným pravidlom, že na tímového kolegu sa neútočí. Najmä keď už nemáš šancu na celkové víťazstvo. A už vôbec nie vtedy, keď je tvoj tímový kolega prakticky už víťazom a musí len doraziť do cieľa.

05 Čo robí cyklistiku tímovým športom?

Pre všetkých, ktorí sa v zákonitostiach cyklistiky orientujú trochu menej, je potrebné niečo stručne vysvetliť: Cyklistika - to, čo ju robí takou jedinečnou - je tímovým aj individuálnym športom. Je to individuálny šport, pretože na vrchole pódia stojí nakoniec len jeden človek. Len jedna osoba môže prejsť cieľovou čiarou ako prvá. Zároveň je to tímový šport, pretože nikto sa nedostane na vrchol bez podpory. Podporovatelia spravidla zostávajú neviditeľní, ľudia ako Sepp Kuss, ktorí sú platení za to, aby stáli pri svojich lídroch, a ľudia ako Primož Roglič. Nosia im nápoje, chránia ich pred vetrom a udávajú tempo. Vo výnimočných prípadoch sa však karta obráti. Ako práve na jeseň minulého roka.

Primož Roglič počas zjazdu v 15. etape Vuelty © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Prečo Roglič nevyužil príležitosť a nepoďakoval sa svojmu vernému pomocníkovi? Túto otázku mu položili už mnohokrát a vždy na ňu odpovedá rovnako. Po prvé: „Bolo to prediskutované s Kussom.“ Po druhé: „Zodpovedám sa len samému sebe.“

Chcel by som byť tým, kto sa teší z cyklistiky a vyžaruje radosť Primož Roglič

To je maximálne sebecké vyhlásenie. Zároveň je to však výrok, ktorý v podstate vystihuje vrcholový šport. Vrcholový šport v skutočnosti nie je o víťazstve. Je o tom, aby si zo seba vydal to najlepšie. V skutočnosti nesúťažíš s ostatnými kvôli tomu, čo robia ostatní, akú majú kondíciu, ako veľmi na seba tlačia; to nemôžeš ovplyvniť rovnako ako počasie - to je mimo tvojej kontroly. Môžeš ovplyvniť to, či do toho dáš všetko. A ak máš v nádrži ešte rezervy, ale brzdíš sa, potom si zo seba nevydal maximum, sklamal si sa a prehral si sám so sebou.

V poznaní toho, čo je v tebe a čo je mimo tvojej kontroly, je veľká sila. Primož Roglič si toto poznanie doslova zvnútornil.

Ak ťa tento text zaujal, viac podobného obsahu na našom webe . Aby ti neušlo nič zo sveta Red Bullu, sleduj nás na Instagrame , TikToku a Facebooku .