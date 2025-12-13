Ako vysoko dokáže pelotón vytiahnuť klzák?
Dokáže pelotón Tour de France roztiahnuť lietadlo do vzduchu? Ó áno!

Florian Lipowitz a tím Red Bull - BORA - hansgrohe sa zapísali do histórie, keď vytiahli do vzduchu lietadlo len pomocou sily svojich edálov. Zisti, koľko na to bolo potrebných wattov!
Florian Lipowitz

Florian Lipowitz is already regarded as one of the top riders in international cycling, thanks to his exceptional talent and relentless determination.

Deväť cyklistov z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe pod vedením hviezdy Tour de France Floriana Lipowitza dosiahlo v Son Bonet na Mallorce svetový unikát: dostali lietadlo do vzduchu len pomocou sily pedálov. Jazdci zrýchlili na 1 500 metrov dlhej dráhe na 54 km/h, pričom dosiahli maximálny výkon 6 500 W, v priemere 650 W na jedného počas 90 sekúnd. Takto zdvihli do vzduchu pilota Andyho Hedigera a jeho vetroň.
Pelotón, ktorý bol s klzákom spojený 150-metrovým lanom a špeciálne skonštruovaným postrojom, preukázal mimoriadnu tímovú prácu, silu a presnosť. Vďaka tomuto projektu sa tím zapísal do histórie.
Pozri si ako cyklisti Red Bull - BORA - hansgrohe pomáhajú lietadlu pri štarte:
„Keď som prvýkrát počul o tomto projekte, nemyslel som si, že je to možné. Vzlet lietadla? Zdalo sa to fakt nereálne. V cestnej cyklistike nič podobné nikto nikdy neskúšal,“ povedal 25-ročný Lipowitz, ktorý v roku 2025 skončil na Tour de France tretí.
Jazdci Red Bull - BORA - hansgrohe, ktorí sa zapísali do histórie:
Florian Lipowitz: Od Tour de France až po ťahanie lietadla do neba

Keď som prvýkrát počul o tomto projekte, nemyslel som si, že je to možné. Vzlet lietadla? Zdalo sa to fakt nereálne
Florian Lipowitz

Ako spolupracovali cyklisti a pilot?

Cyklistika je vo všeobecnosti vnímaná ako individuálny šport so sólovými víťazstvami, časovkami a jediným víťazom. Ale projekt Peloton Takeoff ukazuje tímovú prácu, ktorá je potrebná na dosiahnutie takýchto mimoriadnych výkonov.
Dostať vetroň zo zeme a potom do vzduchu však nebolo len o tímovej práci cyklistov, ktorí poriadne dávali zabrať svojim nohám. Vyžadovalo si to koordináciu s pilotom Andym Hedigerom. Cyklisti totiž na klzák nevideli a pilot Hediger stratil pelotón z dohľadu hneď po štarte.
Tímové úsilie a koordinácia na vysokej úrovni

Dan Bigham, vedúci technického oddelenia spoločnosti Red Bull - BORA - hansgrohe, prirovnal toto úsilie k snahe o víťazstvo v pretekoch. „Úsilie bolo jedinečné, ale zároveň porovnateľné s ťahom na víťazstvo v pretekoch. K tomu pridajme zložitosť vyrovnávania síl medzi tímovými kolegami, aby bol pelotón jednotný.“
Rozhodujúcim faktorom úspechu tohto projektu bol špeciálny postroj, ktorý Bigham a jeho tím vytvorili, aby mohli jazdci šliapať do pedálov v dokonalej harmónii a rovnako vyrovnávať sily pôsobiace na lietadlo. „Postroj bol rozhodujúcim prvkom, niečo, čo predtým jednoducho neexistovalo. Jeho vývojom sme strávili nespočetné množstvo hodín a táto práca nám umožnila zapísať sa projektom Peloton Takeoff do histórie.
Lietanie pri takmer minimálnej rýchlosti a zároveň udržiavanie napätia na šnúre si vyžadovalo presné a stabilné ovládanie. Pre Hedigera bol tento projekt splneným snom. „Byť ťahaný ľudskou silou bol zvláštny pocit. Som veľmi šťastný, že sa mi konečne podarilo spojiť letectvo s cyklistikou a že Red Bull uviedol do života naše nové nápady,“ povedal.
Dobre vykonaná práca

Z údajov a našich modelov sme vedeli, že na štart lietadla bude potrebných približne 500 wattov od každého jazdca, ale nechceli sme ostať iba pri tom
Dan Bigham, vedúci inžinierskeho oddelenia spoločnosti Red Bull - BORA - hansgrohe
Spojenie cyklistiky a letectva otvorilo nové vzrušujúce možnosti pre vedu a inžinierstvo. Bigham nazýva tento projekt „projektom, ktorý mení pravidlá hry pre šport“ a šancou využiť svoje odborné znalosti v oblasti aerodynamiky na dosiahnutie niečoho, čo sa ešte nikdy predtým nepodarilo.
„Z údajov a našich modelov sme vedeli, že na štart lietadla bude potrebných približne 500 wattov od každého jazdca, ale nechceli sme ostať iba pri tom - každý ďalší watt znamenal pre lietadlo väčšiu výšku. Vidieť Andyho, ako dosiahol výšku 100 metrov, bolo absolútne výnimočné,“ dodal Bigham.
