Dokáže pelotón Tour de France roztiahnuť lietadlo do vzduchu? Ó áno!
Florian Lipowitz a tím Red Bull - BORA - hansgrohe sa zapísali do histórie, keď vytiahli do vzduchu lietadlo len pomocou sily svojich edálov. Zisti, koľko na to bolo potrebných wattov!
Deväť cyklistov z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe pod vedením hviezdy Tour de France Floriana Lipowitza dosiahlo v Son Bonet na Mallorce svetový unikát: dostali lietadlo do vzduchu len pomocou sily pedálov. Jazdci zrýchlili na 1 500 metrov dlhej dráhe na 54 km/h, pričom dosiahli maximálny výkon 6 500 W, v priemere 650 W na jedného počas 90 sekúnd. Takto zdvihli do vzduchu pilota Andyho Hedigera a jeho vetroň.
Pelotón, ktorý bol s klzákom spojený 150-metrovým lanom a špeciálne skonštruovaným postrojom, preukázal mimoriadnu tímovú prácu, silu a presnosť. Vďaka tomuto projektu sa tím zapísal do histórie.
Pozri si ako cyklisti Red Bull - BORA - hansgrohe pomáhajú lietadlu pri štarte:
„Keď som prvýkrát počul o tomto projekte, nemyslel som si, že je to možné. Vzlet lietadla? Zdalo sa to fakt nereálne. V cestnej cyklistike nič podobné nikto nikdy neskúšal,“ povedal 25-ročný Lipowitz, ktorý v roku 2025 skončil na Tour de France tretí.
Jazdci Red Bull - BORA - hansgrohe, ktorí sa zapísali do histórie:
- Florian Lipowitz
Ako spolupracovali cyklisti a pilot?
Cyklistika je vo všeobecnosti vnímaná ako individuálny šport so sólovými víťazstvami, časovkami a jediným víťazom. Ale projekt Peloton Takeoff ukazuje tímovú prácu, ktorá je potrebná na dosiahnutie takýchto mimoriadnych výkonov.
Dostať vetroň zo zeme a potom do vzduchu však nebolo len o tímovej práci cyklistov, ktorí poriadne dávali zabrať svojim nohám. Vyžadovalo si to koordináciu s pilotom Andym Hedigerom. Cyklisti totiž na klzák nevideli a pilot Hediger stratil pelotón z dohľadu hneď po štarte.
Dan Bigham, vedúci technického oddelenia spoločnosti Red Bull - BORA - hansgrohe, prirovnal toto úsilie k snahe o víťazstvo v pretekoch. „Úsilie bolo jedinečné, ale zároveň porovnateľné s ťahom na víťazstvo v pretekoch. K tomu pridajme zložitosť vyrovnávania síl medzi tímovými kolegami, aby bol pelotón jednotný.“
Rozhodujúcim faktorom úspechu tohto projektu bol špeciálny postroj, ktorý Bigham a jeho tím vytvorili, aby mohli jazdci šliapať do pedálov v dokonalej harmónii a rovnako vyrovnávať sily pôsobiace na lietadlo. „Postroj bol rozhodujúcim prvkom, niečo, čo predtým jednoducho neexistovalo. Jeho vývojom sme strávili nespočetné množstvo hodín a táto práca nám umožnila zapísať sa projektom Peloton Takeoff do histórie.
Lietanie pri takmer minimálnej rýchlosti a zároveň udržiavanie napätia na šnúre si vyžadovalo presné a stabilné ovládanie. Pre Hedigera bol tento projekt splneným snom. „Byť ťahaný ľudskou silou bol zvláštny pocit. Som veľmi šťastný, že sa mi konečne podarilo spojiť letectvo s cyklistikou a že Red Bull uviedol do života naše nové nápady,“ povedal.
Z údajov a našich modelov sme vedeli, že na štart lietadla bude potrebných približne 500 wattov od každého jazdca, ale nechceli sme ostať iba pri tom
Spojenie cyklistiky a letectva otvorilo nové vzrušujúce možnosti pre vedu a inžinierstvo. Bigham nazýva tento projekt „projektom, ktorý mení pravidlá hry pre šport“ a šancou využiť svoje odborné znalosti v oblasti aerodynamiky na dosiahnutie niečoho, čo sa ešte nikdy predtým nepodarilo.
„Z údajov a našich modelov sme vedeli, že na štart lietadla bude potrebných približne 500 wattov od každého jazdca, ale nechceli sme ostať iba pri tom - každý ďalší watt znamenal pre lietadlo väčšiu výšku. Vidieť Andyho, ako dosiahol výšku 100 metrov, bolo absolútne výnimočné,“ dodal Bigham.
