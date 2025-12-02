Domen Škofic zdolal prvú lietajúcu lezeckú stenu na svete vo výške 2 500 m

Slovinec Domen Škofic dosiahol nový míľnik v histórii lezenia, keď zdolal špeciálne postavenú cestu pod krídlami vetroňa - vo výške 2 500 metrov nad zemou pri rýchlosti až 100 km/h.
Vysoko nad mrakmi sa Domen pustil do výzvy, aká nemá obdoby: liezol zavesený na krídlach letiaceho lietadla. Keďže gravitácia už nebola jeho jedinou prekážkou (do rovnice sa totiž pridal vietor, chlad a rýchlosť), svoj šport posunul do úplne novej dimenzie. Slovinský šampión absolvoval prvú lezeckú cestu na svete na krídlach lietadla, rakúskeho vetroňa tímu Red Bull Blanix, ktoré sa vznášalo nad štajerským mestom Aigen.
Bol to neuveriteľný pocit, oveľa ťažší, ako som si predstavoval
Vytvorenie najexponovanejšej lezeckej cesty na svete
To, čo znelo ako nemožné, sa stalo skutočnosťou vďaka precíznosti, odvahe a mesiacom príprav. Lietadlo Blaník tímu Red Bull Blanix sa premenilo na lietajúcu trojrozmernú lezeckú stenu. Keď dvojmiestny vetroň dosiahol ideálnu výšku, Škofic s padákom na chrbte otvoril kokpit a vystúpil, pripravený začať svoj neobyčajný prelez po spodnej strane klzáku.
Cesta s náročnosťou 8a vo výške 2 500 m vo vetre s rýchlosťou 100 km/h
Trasa klasifikovaná ako 8a sledovala osmičkovú líniu cez obe krídla. Škofic začal v blízkosti trupu na ľavom krídle a postupoval smerom von po jeho spodnej strane. Čím ďalej sa pohyboval, tým ťažšie bolo pre pilota udržať kontrolu nad strojom. Odtiaľ sa prepracoval pod trup a na pravé krídlo, dosiahol jeho stred a potom predviedol efektný presun na hornú časť. To všetko sa odohrávalo, zatiaľ čo vetroň letel rýchlosťou 80 - 100 km/h a vytváral protivietor s rovnakou rýchlosťou. Na rozdiel od skalnej steny, kde pôsobí len gravitácia, tu naňho vietor tlačil zo všetkých strán a nútil ho neustále balansovať medzi gravitáciou a prúdením vzduchu.
To, čo vyzeralo ako zázrak, bolo výsledkom dôkladného plánovania a bezchybnej koordinácie medzi lezcom, pilotom a strojom. Škofic, ktorý nedávno zdolal svoju doteraz najťažšiu cestu 9b+, sa na túto misiu podujal s dôslednou prípravou. Deväť palubných kamier zachytilo každý uhol výstupu a zdokumentovalo nielen akciu, ale aj inovácie, ktoré za ňou stáli. Projekt ukázal, ako ľudské ambície v kombinácii s technickou precíznosťou môžu povýšiť lezenie do úplne nových sfér.
Vzdorovanie chladu a gravitácii: Boj o kontrolu vo vzduchu
Teplota vo výške 2 500 metrov bola veľmi nízka a protivietor tento efekt ešte znásobil, takže vnímaná teplota klesla približne na -10 °C. Každý pohyb musel byť presný. Napriek špeciálne skonštruovaným chytom - každý z nich unesie 1,2 tony - extrémne podmienky nedovoľovali žiadne chyby. Komunikácia s pilotom prebiehala prostredníctvom headsetu, pretože bolo nevyhnutné načasovanie na zlomok sekundy a absolútna dôvera.
Jedným z najväčších otáznikov pre Škofica bola ochrana prstov pred chladom a zároveň synchronizácia s meniacim sa preťažením. Každý pohyb musel byť vykonaný v správnom okamihu, v neutrálnej fáze letu a pred vykonaním ďalšieho kroku sa bolo treba pevne držať. Okrem váhy padáka sa musel neustále prispôsobovať G-čkam spôsobeným otrasmi.
Približne po minúte Škofic dokončil trasu a zoskočil z krídla vo výške 1 500 metrov, pričom svoj „lezecký let“ ukončil saltom vzad do otvoreného neba. Bol to symbolický víťazný skok, ktorý stelesňoval odvahu, zručnosť a posúvanie ľudských limitov.
Lezenie vo veľkej výške bolo oveľa ťažšie, ako si Škofic predstavoval
Pre Škofica bol tento projekt viac než len športovou výzvou - bol vyvrcholením jeho vášní: lezenia, lietania a priamej konfrontácie s prírodnými živlami. „Bol to neuveriteľný pocit, oveľa ťažší, ako som si predstavoval. Myslel som si, že som pripravený, ale nebol som. Dokonca som začal pochybovať, či to dokážem. Nakoniec som mal šťastie, že trasa bola tak akurát ťažká. Ak by bola ťažšia, mohlo to byť nemožné. Na opísanie tohto zážitku neexistujú slová. Nič podobné sa mi ešte nikdy nepodarilo,“ zamyslel sa hlavný aktér.
Škofic sa už v pätnástich rokoch zapísal do histórie lezenia tým, že absolvoval cestu 9a - čím sa zaradil medzi najmladších na svete, ktorým sa to kedy podarilo. V roku 2016 zavŕšil svoju kariéru víťazstvom na podujatí Lead Climbing World Cup.
„Najväčšou motiváciou pre projekt Plane Climb bol zoskok padákom,“ vysvetlil. „Chcel som to vyskúšať, odkedy som videl prvé videá, ale bolo to príliš drahé a časovo náročné, tak som zostal pri lezení. Napriek tomu tam ten sen vždy bol. Lezenie je veľa o padaní do prázdna pod tebou. Mnohokrát som stál na okraji útesu a chcel som skočiť. BASE jumping sa zdal byť dokonalým riešením. Keď sa mi konečne naskytla príležitosť, rýchlo som sa stal na tom závislý. Bol to splnený sen.“
Ako člen slovinského armádneho športového oddielu Škofic trénoval vojenský parašutizmus. Bol to nevyhnutný základ pre tento projekt, ktorý si vyžadoval technické majstrovstvo aj mentálnu vyrovnanosť vo výške.
Medzi termikou a technikou: silné stránky lietadla Blaník
Vetroň Blaník, známy svojou históriou a spoľahlivosťou, sa objavil v mnohých veľkolepých projektoch vrátane Akte Blanix 1-3. Upravený český Blaník L-13 je cenený pre svoju veľkosť, stabilitu a šetrné letové vlastnosti - aj pri nezvyčajnom zaťažení. Jeho schopnosť letieť pomaly a zároveň zostať stabilný z neho urobila ideálne lietadlo pre tento projekt. Na rozdiel od moderných vysokovýkonných vetroňov umožňoval hliníkový rám Blaníka bezpečnú montáž stúpacích chytov, zatiaľ čo jeho stabilná aerodynamika ho udržiavala v pokoji aj pri zvýšenej hmotnosti a asymetrických silách, ktoré spôsoboval pohybujúci sa lezec.
Každá zmena hmotnosti - od zmeny úchopu až po pohyb po krídlach - ovplyvňovala aerodynamiku. Tím Red Bull Blanix starostlivo testoval lietadlo v simuláciách a aerodynamických tuneloch, aby zaistil bezpečnosť pri takomto zaťažení. Výsledok: hladké, predvídateľné ovládanie aj za mimoriadnych okolností.
Pilot Ewald Roithner vysvetlil dôležitosť prípravy: „Počas letu sme hovorili veľmi málo - a to bolo zámerné. Na zemi sme nacvičovali každý detail, až kým naše pohyby neboli dokonale zosynchronizované. Domen presne vedel, ako poletím, a ja som vedel, ako bude liezť. Iba ak by sa niečo pokazilo, museli by sme komunikovať priamo - a na to sme mali jasné kódy.“
Ako boli chyty pripevnené k lietadlu?
Aerodynamické lezecké chyty navrhla a vyrobila špeciálne pre tento projekt slovinská spoločnosť. Tú založil Škoficov otec Pavel, ktorý sa podieľal aj na ich konštrukcii. Pavel, ako spoluvynálezca carvingových lyží, vniesol svoje odborné znalosti do riešenia problému pripevnenia chytov na vetroň.
„Keď sme sa prvýkrát postavili pred lietadlo, vedeli sme, že to bude obrovská výzva. Našťastie, môj otec je strojný inžinier a prišiel s nápadom na pripevnenie chytov. Hliník je mäkký a pružný, takže sme museli nájsť zosilnené konštrukčné body na ich ukotvenie. Trasu diktovalo samotné lietadlo. Umiestnením chytov len tam, kde bol rám najsilnejší, a ich aerodynamickým tvarovaním sa všetko dokonale zladilo. Nechcel som ani jeden chyt, ktorý by sa mohol pohnúť,“ vysvetlil Škofic.
Každý chyt bol navrhnutý tak, aby vydržal silu až 1,2 tony, čím sa spojilo špičkové inžinierstvo s čistou športovou odvahou a umožnilo vznik prvej lietajúcej lezeckej cesty na svete.
