6 vecí, ktoré môžu fanúšikovia čakať od Ralfa Rangnicka v Premier League

Po viac ako 40 rokoch sa Rangnick, ktorý vtedy študoval na University of Sussex, vracia do Anglicka, kde bude zastávať viac než prominentnú pozíciu dočasného trénera Manchestru United. Nikdy sa mu nepodarilo stať sa profesionálnym futbalistom. Namiesto toho je dnes jedným z najvplyvnejších trénerov futbalového sveta.

