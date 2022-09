Kto všetko sa tento rok chystá pokoriť skokanský mostík na Štrbskom?

Ak ešte náhodou nie si prihlásený, rýchlo do toho, pretože štartové miesta na bežecké preteky Red Bull 400 na Štrbskom Plese sa míňajú. Už 10. septembra sa uvidíme pri piatej edícii tohto unikátneho podujatia, ktoré si ani tento rok nenechá ujsť kopa zvučných mien slovenského športu a šoubiznisu. Máš na to podstaviť sa im tvárou v tvár?

Toto sú nováčikovia, ale aj ostrieľaní harcovníci, ktorí už na našom najikonickejšom skokanskom mostíku čo to odbehali:

01 Matej Slažanský a.k.a. Selassie

Selassie je už takpovediac tradičný účastník Red Bull 400. Tento rok sa postaví na štart už svojej tretej štafety.

Selassie © Matúš Zeťák

„V mojom prípade je to viac-menej iba psychická príprava. V štafetovej kategórii sa nám podarilo dokončiť beh už dvakrát a to je pre nás výhra. Event si vždy užijeme aj bez dlhodobej prípravy. Rozcvička pred behom – natiahnuť svalstvo a ide sa 😄.“

Ja som rád, že sa viem sústrediť na svoj výkon 😂. Takže pokojne poďte do toho a predbehnite ma. A ak chcete prísť podporiť, určite neváhajte! Je to skvelý event v úžasnej lokalite a je to zážitok nielen pre bežcov, ale aj pre divákov Selassie

Youtuberská štafeta na čele so Selassiem © Matúš Zeťák

„Keď sme boli na behu prvý raz, dosť ma vystrašil cieľový úsek mostíku, keďže práve ten som mal odbehnúť ja. No počas stúpania som ani nemyslel na výšku, skôr na to, aby som to vybehol a udržal obsah môjho žalúdka tam, kde má byt – a to sa mi podarilo!“

02 Jakub Šiarnik

Jakub Šiarnik, víťaz Red Bull 400 v Liberci © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Kubo už má na svojom konte štyri výhry na týchto pretekoch. Ešte ani jednu však na domácej pôde. Viackrát však už bol druhý aj tretí.

„Prípravu som začal ešte v zime. Po posledných skialpinistických pretekoch som nezavesil lyže na klinec, ale chodil som do hôr a možno trochu viac ako predtým som utekal hore strmými žľabmi s lyžami na batohu. Nazvime to, že to bol taký objemový tréning na Red Bull 400. A potom v priebehu leta som začal viac behať a bicyklovať. V podstate som dostával nohy permanentne pod tlak. Moja prvá tohoročná zastávka Red bull 400 bol Bosna a Hercegovina, čo som spojil s kratším pobytom pri mori a potom som bol aj v alpách na sústredení, po ktorom nasledovala Red Bull 400 v Innsbrucku.“

Bude to už piaty ročník a vidím, ako to podujatie rastie a s ním rastie aj moja výkonnosť. Verím, že tento rok si tam zabehnem osobák. Ako trénovali súperi, to neviem, ale chcel by som maximalizovať svoj výkon. Jakub Šiarnik

Kubo si pripisuje štvrtú výhru na Red Bull 400, prvú v sezóne 2022 © Red Bull

„Príďte. Určite sa to oplatí. Mňa to baví, chytilo ma to a jazdím za týmito podujatiami kade tade po svete. Doma je to na Štrbskom, v podstate každý na Slovensku to má relatívne blízko a je to akcia, na ktorej v žiadnom prípade netreba chýbať.“

03 Michal Novotný (Yaksha)

Yakshovi po premiére v roku 2021 táto akcia zachutila. V 2022 preto plánuje absolvovať hneď dvojitú dávku.

8 min. Michal Novotný sa driape hore skokanským mostíkom

„Jedna z častí mojej prípravy bola aj účasť na Red Bull 400 v Rakúsku, kde sme skončili druhí. Síce som šiel ako súčasť štafety, bol to taký warm-up, ale samozrejme už asi dva mesiace vkuse trénujem spodok tela, vytrvalosť a podobne, plus predposledný týždeň pred podujatím budem mať tvrdý tréning na schodoch v Horskom parku a potom už týždeň pred pretekmi bude iba čistá regenerácia, a pôjdem si to užiť a prežiť to.“

Skôr či neskôr, každý takto skončil © Matúš Zeťák Hodinu po pretekoch som si hovoril, že to už nikdy nechcem zažiť a o hodinu a pol sme sa už bavili s trénerom, že zase trochu inak pristúpime k tréningu. Je to fakt brutálne. Ten prvý pocit po dobehnutí je hrozný. Yaksha

„Čakám vás na mostíku na Štrbskom Plese. Určite neseďte doma a hýbte sa. Do nikoho sa nechcem starať, ale starajte sa o seba.“

04 Jakub Grigar

Jakub už raz tieto preteky absolvoval. Tentokrát do toho pôjde ako čerstvý otec a bude sa chcieť hlavne zabaviť.

„Pravdupovediac som sa nijako špeciálne nepripravoval. Koniec-koncov, pretekať sa asi budem inde, na Red Bull 400 si to idem hlavne užiť a zas raz zažiť jeden krásny deň so super ľuďmi!“

Janka a Jakub na Red Bull 400 © Tomáš Bukoven/Red Bull Content Pool

„Raz som to už zažil a musím povedať, že to bol jeden z najťažších výkonov, aké som kedy absolvoval. Bolelo to od malíčkov na nohách až po posledný vlas na hlave, a preto by som tento rok radšej uprednostnil štafetový beh. Predsa len už nemám 17 rokov. 😂“

Tým, ktorí by ma chceli vyzvať, odkážem, že sa na to teším, pretože pretekám veľmi rád. A pre ľudí, ktorí sa chcú prísť pozrieť, dodám len toľko, aby neváhali, pretože na takéto výkony naozaj budeme potrebovať aj podporu z hľadiska! 😊 Jakub Grigar

05 Zuzka Vráblová

Zuzka je dobre známa svojou averziou voči behu. Raz do roka ju prekonáva, aby počas charitatívneho behu Wings for Life World Run pomohla tím, ktorí ostali pripútaní na vozíku, no v roku 2022 si našla aj druhú príležitosť, prečo oprášiť bežecké tenisky.

„Moja príprava nie je vôbec špeciálna, ale pre mňa je výnimočné už len to, že behám mimo prípravy na Wings for Life World Run, nakoľko všetci vedia, že to nie je moja obľúbená aktivita. S trénerom sme sa však rozhodli prihlásiť sa, takže aspoň raz do týždňa teraz behávam.“

Čo myslíš, ako sa tejto štafete zadarí? © Filip Nagy

„Je to moja premiéra, takže asi aj dobre, že neviem, čo mám očakávať, ale rešpekt je veľký a je mi jasné, že to nebude jednoduché.“

Mám v tíme super účastníkov, takže myslím, že na nich sa oplatí prísť pozrieť viac ako na mňa 😂, ale samozrejme sa budem tešiť na každého, kto sa príde či už zapojiť alebo pozrieť a povzbudiť Zuzana Vráblová

06 Michal Totka

Hviezda TikToku sa vyštverá (dúfajme) až na vrchol skokanského mostíka pod Tatrami premiérovo. Budeme držať palce. Bude ich potrebovať.

„Zatiaľ som bol dva krát behať a podľa stavu nôh súdim, že to treba ešte pred Red Bull 400-vkou zopakovať.“

Mišo Totka strieľa na rýchlosť © Filip Nagy

„Vôbec neviem, na čo sa pripraviť. Ešte som na takom nebol, no očakávam, že keď to vybehnem, tak sa mi zatmie pred očami a bude vybavené. 😂“

Povzbudzujte prosím, ako sa dá. Budem to potrebovať Michal Totka

07 Maťo Homola

Ak by si si myslel, že automobilový pretekár nevie utekať, škaredo by si sa mýlil. Maťo vlani skončil dokonca na pódiu!

Maťo Homola v plnej paľbe © Filip Nagy Minulý rok som mal zmiešaný štafetový tím a skončili sme na 3. mieste, čo bolo super. Chcem opäť štartovať v štafete, predsa ten tímový spirit je pre mňa na Red Bull 400 podstatný Maťo Homola

„Ja mám svoj tréningový plán pre moje preteky, ktorý zahŕňa hlavne silové a postrehové cvičenia. Moc kardia tam nie je aj pre to, že mám bohužiaľ menšie zdravotné komplikácie s rukou, takže sa musím šetriť.“

„Príďte si všetci na Štrbské pleso vychutnať super event, ktorý ma mega atmosféru. Na štafete ma môže hocikto vyzvať. Verím, že všetkých porazíme! Ale hlavne si užijeme event, ktorý milujeme.“

08 Patrícia Tajcnar

Paťa ešte nemala tú česť potykať si s mostíkom na Štrbskom, ale ak sa o niekoho nemusíš báť, tak je to práve ona. Ako bobistka to má v nohách, takže s napätím očakávame, čo predvedie.

„Moja príprava sa moc nelíši od tej, ktorou sa chystám na moju bobovú sezónu. Skôr teraz len pridávam nejaké intenzívne tréningy ako airbike a šprinty do kopca, ktoré ma vedia dobre nastaviť.“

Paťa Tajcnar je zvyknutá ísť skôr dole kopcom © Filip Nagy

Bude to moja premiéra. Preto som si aj vybrala, že budem súťažiť v štafete. Od rôznych známych som počula, že to nie je prechádzka ružovou záhradou, tak som na prvý pokus zvolila tú jednoduchšiu možnosť. Verím, že na ten ďalší pôjdem ako jednotlivec. 😄 Teším sa na atmosféru a na dobrý pocit, keď dobehnem môj úsek Paťa Tajcnar

„Dúfam, že tam stretnem super ľudí, s ktorými sa všetci spoločne podporíme a zabehneme to čo najlepšie, ako budeme vedieť. A hlavne nech sa nikto nezraní a nech si to každý užije!“

09 Jojo Porubský

Jojo už na Štrbskom Plese v minulosti behal. V roku 2018 dokonca v rámci podujatia Red Bull Power Residance svoj úsek zvládol aj s činkou v ruke, za čo mu patrí patričný obdiv.

„Do môjho tréningu som zapojil anaeróbne-laktátové intervaly, to znamená krátke a vysoko intenzívne cvičenie, aby som telo pripravil na nápor intenzity, ktorý príde pri Red Bull 400. Samozrejme idem od kratších intervalov po dlhšie, pekne postupne. Šprinty do kopcov, resp. šprinty do strmých kopcov, nesmú určite chýbať. Treba sa pripraviť na to, že to bude páliť.“

Jojo Porubský © Filip Nagy

„Myslím, že toto bude už môj štvrtý pokus. Doteraz som však bol len súčasťou štafety, takže v podstate premiéra ako individuál. Ten pocit počas behu a po behu dôverne poznám, je to veľká intenzita, ale milujem to. 😊 Rozdiel oproti štafete bude, že to bude páliť o čosi dlhšie, no o to viac zábavy a lepší zážitok to bude.“

Najlepšie bude, keď prídete povzbudiť tak, že si to užijeme naozaj všetci. Lebo v strede kopca to je nad zlato 😉 Jojo Porubský

10 Boris Oravec

Hokejbalový reprezentant ešte ani poriadne nevychladol po majstrovstvách sveta v Kanade a finále Red Bull Urban Buly , a už sa teší na ďalšiu výzvu!

„Moja príprava spočívala v tom, aby som si zvykol na laktát. Tým pádom som zvolil tréningy s tlačením saní a air bikeom, plus behy do kopca. Pretože až tam človek reálne získa tu skúsenosť.“

Boris Oravec je pripravený. A čo ty? © Filip Nagy

Bude to moja premiéra, na ktorú sa veľmi teším. Očakávam pár minút boja s vlastným telom. Viem, že to dokáže zvládnuť každý a skôr či neskôr na ten vrchol dôjde. Minulý rok som si to bol omrknúť a videl to nadšenie ľudí po prekonaní samého seba. Ten feeling bolo cítiť po celom Štrbskom plese Boris Oravec

„Veľmi rád sa popasujem s každým, kto na toto podujatie príde. Bude to riadna hecovačka a boj o čo najlepšiu pozíciu. Príďte si užiť tú atmosféru a napätie pretekov. Budem sa tešiť každému povzbudeniu ktoré ma posunie bližšie k cieľu.“

Ak by si potreboval ešte nejaký dôvod, prečo doraziť, nájdeš ho na redbull.sk/400 ! Budeme sa na teba tešiť"