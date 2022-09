Red Bull 400 LIVE BLOG: Toto je deň D na Štrbskom Plese

Baby sa do toho opreli, ako sa patrí! Ako už tu na Štrbskom býva zvykom, keď sú na trati, začne najviac pršať, ale týmto bojovníčkam to vôbec nevadí.

Baby sa do toho opreli, ako sa patrí! Ako už tu na Štrbskom býva zvykom, keď sú na trati, začne najviac pršať, ale týmto bojovníčkam to vôbec nevadí.

Baby sa do toho opreli, ako sa patrí! Ako už tu na Štrbskom býva zvykom, keď sú na trati, začne najviac pršať, ale týmto bojovníčkam to vôbec nevadí.

, rýchlo to naprav, pretože aj tam to ládujeme parádnym obsahom. Choď na to hodiť očko.

Ak by náhodou veľmi pršalo, účastníci sa môžu ísť schovať do telocvične Hotela FIS. Zatiaľ to však vyzerá veľmi slušne, takže si držme palce. ✊

Ak by náhodou veľmi pršalo, účastníci sa môžu ísť schovať do telocvične Hotela FIS. Zatiaľ to však vyzerá veľmi slušne, takže si držme palce. ✊

Ak by náhodou veľmi pršalo, účastníci sa môžu ísť schovať do telocvične Hotela FIS. Zatiaľ to však vyzerá veľmi slušne, takže si držme palce. ✊

Je na čase si pustiť do uší hudbu, ktorá ti rozprúdi krv v žilách. Skús tento „high BPM playlist“ a uvidíš, čo to s tebou urobí.

Je na čase si pustiť do uší hudbu, ktorá ti rozprúdi krv v žilách. Skús tento „high BPM playlist“ a uvidíš, čo to s tebou urobí.

Je na čase si pustiť do uší hudbu, ktorá ti rozprúdi krv v žilách. Skús tento „high BPM playlist“ a uvidíš, čo to s tebou urobí.

A pokiaľ by ti to nestačilo, máme ešte jednu lahôdku – film Lessons From The Edge, v ktorom sa