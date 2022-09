Ako sa štvorica takmer favoritov pripravovala na najťažších 400 m v živote?

Samotná hlava ti výkon nezlepší, ale vie ti ho pokaziť. Dôležité pre mňa je, aby som sa sústredil iba na svoj výkon a na nič iné. Red Bull 400 je v podstate vrcholom mojej letnej sezóny. Podarilo sa mi absolvovať tréningy a sústredenia, ktoré som si naplánoval, a teraz to už len treba pretaviť do výkonu. Hlavne musím vedieť, ako na tom som a podľa toho nastaviť aj to sebavedomie, čo si myslím, že aj mám. Cieľom je predviesť čo najlepší čas. Po nejaký výsledok si nejdem, to už nezávisí iba odo mňa. Teším sa na to.