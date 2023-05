Ťažších 400 m v živote nezažiješ. Registruj sa na Red Bull 400 ešte dnes!

To je dobrá otázka – ak chceš totiž na Red Bull 400 podať poriadny výkon, odporúča sa aj dvoj či trojmesačná príprava. Dôležité je zaradiť do svojho plánu krátke a intenzívne, ale aj dlhšie výbehy do kopca, pričom určite netreba vynechať kompenzačné cviky na jadro a zvyšok tela, aby tú záťaž tvoj organizmus zvládol.

.