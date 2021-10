má niekoľkoročné skúsenosti s budovaním startupov a hovorí, že toto je najdôležitejšia kategória, ktorá ovplyvňuje všetko. „Ak nie sme schopní zvládnuť sami seba, nemali by sme ovládať ostatných, pretože spôsobíme viac škody ako úžitku. Ale vieme, ako sa riadiť? Čo vieme o svojej mysli, pocitoch, emóciách a spojení s telom? Čo vieme o tom, ako stav našich vnútorných systémov ovplyvňuje naše blaho, zdravie, kvalitu vzťahov a jednotu so svetom okolo nás? Telo a myseľ hrajú kľúčovú úlohu v dnešnom vždy roztržitom svete plnom reklamy, správ a médiami propagovaného strachu. Zlou správou je, že väčšina z nás používa na nevedomom autopilote program, ktorý sme vyvinuli ako prostriedok na zvládanie vonkajšieho sveta. Tento autopilot má korene v myšlienkach, modeloch a správaní, ktoré sme prevzali od rodičov, médií, priateľov a ďalších zdrojov. Je to jedinečný operačný systém pre každého z nás. Musíme sa stať zodpovednými za svoj vlastný stav pohody a naučiť sa, ako ho vedome ovládať vo svoj vlastný prospech.“

Red Bull Basement expert Richard Voda má niekoľkoročné skúsenosti s budovaním startupov a hovorí, že toto je najdôležitejšia kategória, ktorá ovplyvňuje všetko. „Ak nie sme schopní zvládnuť sami seba, nemali by sme ovládať ostatných, pretože spôsobíme viac škody ako úžitku. Ale vieme, ako sa riadiť? Čo vieme o svojej mysli, pocitoch, emóciách a spojení s telom? Čo vieme o tom, ako stav našich vnútorných systémov ovplyvňuje naše blaho, zdravie, kvalitu vzťahov a jednotu so svetom okolo nás? Telo a myseľ hrajú kľúčovú úlohu v dnešnom vždy roztržitom svete plnom reklamy, správ a médiami propagovaného strachu. Zlou správou je, že väčšina z nás používa na nevedomom autopilote program, ktorý sme vyvinuli ako prostriedok na zvládanie vonkajšieho sveta. Tento autopilot má korene v myšlienkach, modeloch a správaní, ktoré sme prevzali od rodičov, médií, priateľov a ďalších zdrojov. Je to jedinečný operačný systém pre každého z nás. Musíme sa stať zodpovednými za svoj vlastný stav pohody a naučiť sa, ako ho vedome ovládať vo svoj vlastný prospech.“

Red Bull Basement expert Richard Voda má niekoľkoročné skúsenosti s budovaním startupov a hovorí, že toto je najdôležitejšia kategória, ktorá ovplyvňuje všetko. „Ak nie sme schopní zvládnuť sami seba, nemali by sme ovládať ostatných, pretože spôsobíme viac škody ako úžitku. Ale vieme, ako sa riadiť? Čo vieme o svojej mysli, pocitoch, emóciách a spojení s telom? Čo vieme o tom, ako stav našich vnútorných systémov ovplyvňuje naše blaho, zdravie, kvalitu vzťahov a jednotu so svetom okolo nás? Telo a myseľ hrajú kľúčovú úlohu v dnešnom vždy roztržitom svete plnom reklamy, správ a médiami propagovaného strachu. Zlou správou je, že väčšina z nás používa na nevedomom autopilote program, ktorý sme vyvinuli ako prostriedok na zvládanie vonkajšieho sveta. Tento autopilot má korene v myšlienkach, modeloch a správaní, ktoré sme prevzali od rodičov, médií, priateľov a ďalších zdrojov. Je to jedinečný operačný systém pre každého z nás. Musíme sa stať zodpovednými za svoj vlastný stav pohody a naučiť sa, ako ho vedome ovládať vo svoj vlastný prospech.“

Miestne a globálne komunity sú silnejšie, keď ich spojíme a úžasné inovácie často pochádzajú práve od základnej úrovne. Nápady na používanie technológie na podporu zapojenia a zaistenie rovnakých príležitostí by mohli mať vplyv na miestnu scénu, no i priestor mimo nej.

Miestne a globálne komunity sú silnejšie, keď ich spojíme a úžasné inovácie často pochádzajú práve od základnej úrovne. Nápady na používanie technológie na podporu zapojenia a zaistenie rovnakých príležitostí by mohli mať vplyv na miestnu scénu, no i priestor mimo nej.

Miestne a globálne komunity sú silnejšie, keď ich spojíme a úžasné inovácie často pochádzajú práve od základnej úrovne. Nápady na používanie technológie na podporu zapojenia a zaistenie rovnakých príležitostí by mohli mať vplyv na miestnu scénu, no i priestor mimo nej.