od 13. do 15. decembra

V tíme sa vždy venujeme niekoľkým projektom naraz a práve vďaka tomu vznikajú zaujímavé prepojenia rôznych študentov z rôznych oblastí. Ja som sa Michaelom stretol na mojej škole, na LEAF Academy, a pozval som ho do projektu Noove, ktorý sa venuje tvorbe medzinárodnej sociálnej siete, ktorá spája študentov, firmy a mentorov na jednom mieste. Práve táto organizácia zastrešuje niekoľko vybraných projektov, vrátane Project Picoballoon.

V tíme sa vždy venujeme niekoľkým projektom naraz a práve vďaka tomu vznikajú zaujímavé prepojenia rôznych študentov z rôznych oblastí. Ja som sa Michaelom stretol na mojej škole, na LEAF Academy, a pozval som ho do projektu Noove, ktorý sa venuje tvorbe medzinárodnej sociálnej siete, ktorá spája študentov, firmy a mentorov na jednom mieste. Práve táto organizácia zastrešuje niekoľko vybraných projektov, vrátane Project Picoballoon.

V tíme sa vždy venujeme niekoľkým projektom naraz a práve vďaka tomu vznikajú zaujímavé prepojenia rôznych študentov z rôznych oblastí. Ja som sa Michaelom stretol na mojej škole, na LEAF Academy, a pozval som ho do projektu Noove, ktorý sa venuje tvorbe medzinárodnej sociálnej siete, ktorá spája študentov, firmy a mentorov na jednom mieste. Práve táto organizácia zastrešuje niekoľko vybraných projektov, vrátane Project Picoballoon.

Picoballoon je ľahká stratosférická sonda. Čo by sme o nej mali ďalej vedieť?

Picoballoon je ľahká stratosférická sonda. Čo by sme o nej mali ďalej vedieť?

Picoballoon je ľahká stratosférická sonda. Čo by sme o nej mali ďalej vedieť?

Ako sa dá váš projekt implementovať do praxe? Kde vidíte potenciál jeho využitia?

Ako sa dá váš projekt implementovať do praxe? Kde vidíte potenciál jeho využitia?

Ako sa dá váš projekt implementovať do praxe? Kde vidíte potenciál jeho využitia?

Project Picoballoon sa momentálne zväčša venuje práve rozvoju tejto zaujímavej technológie a medzinárodnej komunity študentov, ktorí na ňom pracujú. V budúcnosti však technológiu plánujeme zamerať na meteorologické predpovede počasia s bezkonkurenčným pokrytím, rýchly a neustály prístup k stratosférickým dátam naprieč celou planétou, ako aj monitorovanie a meranie znečistenia ovzdušia. Momentálne testujeme využitie balónov v extrémnych podmienkach a lokalitách, kde práve vďaka našej medzinárodnej sieti kontaktov plánujeme vypustiť sondu Ferdinand X z výskumnej lode blízko Antarktídy. Sonda bude taktiež zbierať množstvo iných dát a do repertoáru sa pridajú spektroskopické dáta a fotografie.

Project Picoballoon sa momentálne zväčša venuje práve rozvoju tejto zaujímavej technológie a medzinárodnej komunity študentov, ktorí na ňom pracujú. V budúcnosti však technológiu plánujeme zamerať na meteorologické predpovede počasia s bezkonkurenčným pokrytím, rýchly a neustály prístup k stratosférickým dátam naprieč celou planétou, ako aj monitorovanie a meranie znečistenia ovzdušia. Momentálne testujeme využitie balónov v extrémnych podmienkach a lokalitách, kde práve vďaka našej medzinárodnej sieti kontaktov plánujeme vypustiť sondu Ferdinand X z výskumnej lode blízko Antarktídy. Sonda bude taktiež zbierať množstvo iných dát a do repertoáru sa pridajú spektroskopické dáta a fotografie.

Project Picoballoon sa momentálne zväčša venuje práve rozvoju tejto zaujímavej technológie a medzinárodnej komunity študentov, ktorí na ňom pracujú. V budúcnosti však technológiu plánujeme zamerať na meteorologické predpovede počasia s bezkonkurenčným pokrytím, rýchly a neustály prístup k stratosférickým dátam naprieč celou planétou, ako aj monitorovanie a meranie znečistenia ovzdušia. Momentálne testujeme využitie balónov v extrémnych podmienkach a lokalitách, kde práve vďaka našej medzinárodnej sieti kontaktov plánujeme vypustiť sondu Ferdinand X z výskumnej lode blízko Antarktídy. Sonda bude taktiež zbierať množstvo iných dát a do repertoáru sa pridajú spektroskopické dáta a fotografie.

Podmienky v týchto výškach sú veľmi intenzívne. Stýkame sa s extrémne nízkymi teplotami, s extrémnymi výkyvmi vlhkosti, ale aj s vysokou rýchlosťou vetra. Fenomén, ktorý ohrozuje balóny, je prúd vysokorýchlostných projektilov ľadu, ktoré sú schopné namrznúť na balóne a ohroziť celú misiu. Na všetkých z týchto problémov však pracujeme. Všetky komponenty, ktoré používame, sú certifikované minimálne na teploty -40°C, pričom niektoré idú až do -80°C. Naše sondy sú schopné fungovať vo vlhkosti 0-90%, aj keď už teraz testujeme ochranné laky, ktoré ich budú schopné ochrániť až do 100% vlhkosti.

Podmienky v týchto výškach sú veľmi intenzívne. Stýkame sa s extrémne nízkymi teplotami, s extrémnymi výkyvmi vlhkosti, ale aj s vysokou rýchlosťou vetra. Fenomén, ktorý ohrozuje balóny, je prúd vysokorýchlostných projektilov ľadu, ktoré sú schopné namrznúť na balóne a ohroziť celú misiu. Na všetkých z týchto problémov však pracujeme. Všetky komponenty, ktoré používame, sú certifikované minimálne na teploty -40°C, pričom niektoré idú až do -80°C. Naše sondy sú schopné fungovať vo vlhkosti 0-90%, aj keď už teraz testujeme ochranné laky, ktoré ich budú schopné ochrániť až do 100% vlhkosti.

Podmienky v týchto výškach sú veľmi intenzívne. Stýkame sa s extrémne nízkymi teplotami, s extrémnymi výkyvmi vlhkosti, ale aj s vysokou rýchlosťou vetra. Fenomén, ktorý ohrozuje balóny, je prúd vysokorýchlostných projektilov ľadu, ktoré sú schopné namrznúť na balóne a ohroziť celú misiu. Na všetkých z týchto problémov však pracujeme. Všetky komponenty, ktoré používame, sú certifikované minimálne na teploty -40°C, pričom niektoré idú až do -80°C. Naše sondy sú schopné fungovať vo vlhkosti 0-90%, aj keď už teraz testujeme ochranné laky, ktoré ich budú schopné ochrániť až do 100% vlhkosti.