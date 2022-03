Nezabudnuteľných zážitkov máme skutočne veľa, no jeden, ku ktorému sa radi s úsmevom vraciame, je príbeh z Dagestanu, územia za Gruzínskom, na pobreží Kaspického mora. Jedna z naších sond, ktorá na sebe niesla označenie s telefónnym číslom, dopadla na poli práve tam. Na náš údiv sa nám ozval jeden farmár, ktorý sondu našiel na zemi! Po krátkej výmene cez prekladač bola sonda odoslaná naspäť na Slovensko – doteraz ju máme vystavenú! Je to prvá sonda, ktorú sme vypustili a vrátila sa naspäť do našich rúk. Vzhľadom na to, aké malé územie celej našej planéty je skutočne ľuďmi obývané, ide o obrovskú náhodu.