Prečítaj si aj príbeh slovenských študentov, ktorým sa podarilo v nabitej konkurencií 3 800 účastníkov dostať so svojim projektom do TOP 3!

Red Bull Basement je príležitosť, po ktorej sa určite oplatí skočiť, ak na niečom zmysluplnom makáš a chcel by si to posunúť ďalej.

Red Bull Basement je príležitosť, po ktorej sa určite oplatí skočiť, ak na niečom zmysluplnom makáš a chcel by si to posunúť ďalej.

Red Bull Basement je príležitosť, po ktorej sa určite oplatí skočiť, ak na niečom zmysluplnom makáš a chcel by si to posunúť ďalej.

. Tímy sa môžu zapojiť odoslaním 60-sekundového videa. To by malo odprezentovať ich nápad. Verejnosť vyjadrí svoj názor a podporí tak nápady, o ktorých si myslí, že ich svet najviac potrebuje.

Prihlasovacia fáza je otvorená od 1. septembra do 24. októbra . Tímy sa môžu zapojiť odoslaním 60-sekundového videa. To by malo odprezentovať ich nápad. Verejnosť vyjadrí svoj názor a podporí tak nápady, o ktorých si myslí, že ich svet najviac potrebuje.

Prihlasovacia fáza je otvorená od 1. septembra do 24. októbra . Tímy sa môžu zapojiť odoslaním 60-sekundového videa. To by malo odprezentovať ich nápad. Verejnosť vyjadrí svoj názor a podporí tak nápady, o ktorých si myslí, že ich svet najviac potrebuje.

👇 Prečítaj si rozhovor s minuloročnými účastníkmi Red Bull Basement a zisti, ako túto skúsenosť hodnotia s ročným odstupom a prečo by si to mal skúsiť aj ty!

👇 Prečítaj si rozhovor s minuloročnými účastníkmi Red Bull Basement a zisti, ako túto skúsenosť hodnotia s ročným odstupom a prečo by si to mal skúsiť aj ty!

👇 Prečítaj si rozhovor s minuloročnými účastníkmi Red Bull Basement a zisti, ako túto skúsenosť hodnotia s ročným odstupom a prečo by si to mal skúsiť aj ty!

Je to takmer rok, čo ste sa prihlásili do projektu Red Bull Basement. Ako s odstupom času hodnotíte tento krok?

Je to takmer rok, čo ste sa prihlásili do projektu Red Bull Basement. Ako s odstupom času hodnotíte tento krok?

Je to takmer rok, čo ste sa prihlásili do projektu Red Bull Basement. Ako s odstupom času hodnotíte tento krok?

Prečo by sa podľa vás mali študenti s inovatívnym nápadom prihlásiť do Red Bull Basement?

Prečo by sa podľa vás mali študenti s inovatívnym nápadom prihlásiť do Red Bull Basement?

Prečo by sa podľa vás mali študenti s inovatívnym nápadom prihlásiť do Red Bull Basement?