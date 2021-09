Hľadáme študentov, ktorí chcú svojimi inováciami zmeniť svet k lepšiemu

Títo študenti, ktorí nie sú ochotní akceptovať, že „je to tak, pretože to tak vždy bolo“, prichádzajú s odvážnymi novými technologickými riešeniami, ktoré majú zmysluplný dosah.

Títo študenti, ktorí nie sú ochotní akceptovať, že „je to tak, pretože to tak vždy bolo“, prichádzajú s odvážnymi novými technologickými riešeniami, ktoré majú zmysluplný dosah. Zúčastňujú sa teda globálneho programu na realizáciu svojich nápaov v podpornom prostredí, ktoré je plné inšpirácie. Všetci študenti, bez ohľadu na to, čo študujú, sú vítaní na networkingu, spolupráci a workshopoch spolu s expertmi, mentormi a svojimi rovesníkmi. Prečo by si mal čakať na promócie , keď môžeš začať prinášať svoje riešenia na problémy okolo nás už dnes?

„Na Red Bull Basement je skvelé to, že môže fungovať pre rôzne nápady. Napríklady my sme boli schopní postaviť prototyp modelu a získať opatrenia v oblasti duševného vlastníctva a ochranných známok. Okrem toho sme si z workshopov vzali veľa skvelých poznatkov,“ hovorí spoluzakladateľ Lava Aqua X – Paramveer Bhachu. „Tiež sme chceli obhajovať udržateľnosť a úsporu vody, pričom vďaka tomuto eventu sme získali kontakt na ľudí z celého sveta.."

