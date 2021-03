Každý z nás nejakým spôsobom produkuje odpad. Je však dôležité sa zamyslieť nad tým, ako s ním potom zaobchádzame. Vyhadzujeme ho do obyčajného smetiaka? Snažíme sa ho dávať do farebných kontajnerov? Alebo rovno premýšľame nad tým, ako ho priamo ponúknuť firmám, ktoré z neho môžu urobiť nový produkt a takzvane ho upcyklovať? Sľubným riešením je platforma

„Od jedného festivalu sa nám podarilo získať plechovky. A z tých plechoviek sa potom cez ďalšiu firmu stály náhradné diely do áut," hovorí na úvod Cyril Klepek , šéf projektu Cyrkl. A o tom to celé v podstate je. Cyrkl je totiž digitálne odpadové trhovisko, ktoré prepojuje ľudí, ktorí produkujú odpad, s tými, ktorí ho môžu odkúpiť a šikovne ho využiť. Napríklad do nových produktov. Súčasne je najväčším portálom tohto druhu v strednej Európe.