Ako vznikala prelomová powerbanka od slovenských študentov?

a budú obhajovať svoj projekt, ktorý by mohol

„Jednoducho povedané – ide o powerbanku. Nie je to však obyčajná powebanka, ale je to nabíjačka z budúcnosti, ktorú je možné dobiť aj ručne.“ Tak opisuje hlavnú myšlienku projektu Braňo Brozmann , ktorému ako prvému napadlo spojiť cvičebnú pomôcku powerball s externou nabíjačkou , ktorá by zachytávala nazhromaždenú elektrickú energiu a dokázala ju neskôr efektívne využiť.