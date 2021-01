Ako príležitosť, po ktorej sa určite oplatí skočiť, ak na niečom zmysluplnom makáš a chcel by si to posunúť ďalej.

Každý deň máš pred sebou vidinu toho, čo chceš dosiahnuť. Bolo nám úplne jedno, že sme do coworku chodili prví a po záverečnej nás museli vyhadzovať. Za ten cieľ to stálo.

Absolvovali sme dva rozhovory, okrem toho sme s niektorými v kontakte. Takže, skutočne hlavne tie kontakty. Jeden z mentorov nám dal návrh, ako si správne štrukturovať prezentáciu. Možno to znie ako zbytočnosť, ale pravdepodobne nám to veľmi pomohlo zaujať vo finále.

To, kedy prídeš s nápadom, si asi nevyberieš. Okrem toho, že skutočne nemáme na nič čas, to môže byť aj výhoda. Aj v tejto neľahkej dobe sa vieš nakopnúť pracovať na niečom zmysluplnom. Nie len profesionálne, ale aj v iných oblastiach života.

Každému, kto nejde do súťaže iba preto, aby vyhral. Ak robíš na niečom inovatívnom, čo má zmysel a veríš tomu, neboj sa prihlásiť. Môže to pomôcť. Makal by si totiž na tom aj tak, čiže nemáš čo pokaziť.

