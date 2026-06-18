© Ryan Taylor / Red Bull Content Pool
Technológie
Spoznaj celkového víťaza Red Bull Basement 2026. Ako dopadol slovenský tím?
Nápad Darnella Adlera na osobný bezpečnostný systém, ktorý uľahčuje privolanie pomoci v núdzových situáciách, porazil 135 000 ďalších v súťaži inovátorov a získal 100 000 $ na vývoj.
San Francisco v USA má nového hrdinu z rodného mesta, keďže miestny inovátor Darnell Adler sa stal globálnym víťazom súťaže Red Bull Basement World Final 2026. Tá sa premiérovo konala v meste v zálive. Darnell teraz chce využiť víťazný balíček vrátane 100 000 amerických dolárov vo forme bezodplatného financovania, aby svoj potenciálne život zachraňujúci nástroj na privolanie pomoci v núdzi priniesol do celého sveta.
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Čo je Red Bull Basement?
Red Bull Basement je globálny inovačný inkubátor, ktorý ponúka nielen balíček pre víťaza vrátane 100 000 USD vo forme bezodplatného financovania, 25 000 USD v kreditoch Microsoft Azure a ďalšie benefity, ale zahŕňa aj nástroje a zdroje umelej inteligencie, ktoré pomáhajú začínajúcim zakladateľom startupov od momentu, keď sa rozhodnú podať žiadosť. V roku 2026 bolo prihlásených viac ako 135 000 nápadov a na svetovom finále sa stretli tímy zo 40 krajín (vrátane Slovenska), aby zažili tri dni v technologickom epicentre San Francisca v USA.
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Kto je Darnell Adler?
Darnell Adler je podnikateľ a obyčajný chalan z amerického San Francisca, ktorý v júni 2026 vyhral svetové finále Red Bull Basement so svojím startupovým nápadom Lifeline AI. Len niekoľko týždňov predtým Adler ukončil štúdium na Dornsife College of Letters, Arts and Sciences na University of Southern California, kde získal bakalársky titul v odbore ekonómia so zameraním na dátovú vedu.
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Čo je Lifeline AI?
Ako opisuje Adler, Lifeline AI je diskrétny bezpečnostný systém, ktorý umožňuje komukoľvek v núdzovej situácii spustiť tiché SOS bez toho, aby musel odomknúť telefón, písať alebo hovoriť.
Takto Darnell opísal výzvu, ktorú chce riešiť: „Kľúčovým problémom je, že existujúce bezpečnostné riešenia predpokladajú, že ste v pozícii, v ktorej ich môžete použiť, zatiaľ čo Lifeline predpokladá, že to tak nie je.“
Pokračuje: „Lifeline AI je osobná bezpečnostná platforma, ktorá predstavuje revolúciu v infraštruktúre núdzových reakcií. Okamžite vás spojí so záchranármi a dôveryhodnými kontaktmi bez toho, aby ste museli vytiahnuť telefón z vrecka.“
Byť globálnym víťazom Red Bull Basement znamená, že môžem pomáhať ľuďom v celosvetovom meradle. To pre mňa znamená všetko
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Ako 1 prihláška s pomocou AI viedla k výhre 100 000 USD
Keď ho kamoš vyzval, aby sa prihlásil do súťaže Red Bull Basement, bol Adler zaneprázdnený svojím záverečným semestrom na USC v Los Angeles. Keď sa rozhodol svoj nápad prihlásiť, zistil, že proces dosť zjednodušil nástroj na podávanie žiadostí s pomocou umelej inteligencie na webovej stránke súťaže.
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Ako AI pomohla k výhre v národnom finále
Pre Adlera bolo už samotné získanie miesta na svetovom finále úspechom, keďže do súťaže bolo prihlásených viac ako 24 000 nápadov od ambicióznych podnikateľov z celých USA. Keď sa na národnej úrovni pole zúžilo na 15 účastníkov, bol medzi nimi aj on a Kalifornčan. Následne odletel cez polovicu krajiny na národné finále do Michiganu len týždeň pred promóciami na vysokej škole. Jeho presvedčivý návrh vrátane prototypu dizajnu cez vibe kódovanie mu zabezpečil vstupenku na svetové finále.
„Umelú inteligenciu som použil v mnohých aspektoch, od demo verzie až po samotnú konštrukciu,“ hovorí Adler. „Pracovala na mojom backende, pomáhala pri mojom pitchi a pomáhala aj pri vytváraní súčiastky, ktorú budú môcť ľudia používať.“
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Vytvorenie MVP pre svetové finále
Po návrate do Kalifornie nastúpil Adler do intenzívnej dvojtýždňovej fázy vývoja, aby zdokonalil svoj pitch a vytvoril MVP (minimálny životaschopný produkt) pre svetové finále. Rovnako ako všetci národní víťazi na celom svete mohol využiť exkluzívne zdroje vrátane odborného mentoringu a umelej inteligencie, aby mohol svoj návrh prototypu vibe kódovať do funkčnej ukážky MVP.
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Ako Darnell Adler uspel na svetovom finále
Na svetovom finále Red Bull Basement sa Adler a národní víťazi zo 40 ďalších krajín ponorili do troch dní workshopov, mentoringu od odborníkov, zasvätených prednášok a vytvárania sietí kontaktov.
Osobitným vrcholom bolo, keď všetci inovátori predviedli svoje MVP v multimediálnych expozíciách a vytvorili tak inšpiratívnu Demo galériu, kde komunikovali s porotcami, VIP hosťami a ďalšími nadšenými účastníkmi. Na základe tejto expozície bolo vyhlásených 10 najlepších tímov a Adler zistil, že nielenže bude prezentovať vo veľkom finále, ale že Lifeline AI získala aj cenu verejnosti.
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Slovenský tím SoilScale medzi najlepšími
„V USA sme nikdy predtým neboli. Celkovo to pre nás bude nová krajina, nová kultúra, nový kontinent. Ak sa nám podarí dostať na stage medzi TOP 10, najviac sa tešíme na samotné prezentovanie. Je to taký sen. Ideme tam naladení tak, že chceme nabrať veľa skúseností, získať veľa kontaktov a uvidieť, s čím sa pracuje vo svete,“ povedali víťazi národného finále zo Slovenska Krištof Piteľ a Tobiáš Šipöcz pred svojou cestou do Ameriky.
A ich cieľ sa im podarilo spojiť! SoilScale, idea, ktorá pomocou multispektrálnych kamier a dronov rieši problém chorôb, škodcov a neefektivity vo vinohradoch a sadoch, porotcov zaujala natoľko, že ju vybrali medzi najlepšiu desiatku. Slovenskí inovátori tak prezentovali na pódiu vo veľkom finále a domov si okrem výbornej skúsenosti odniesli aj množstvo užitočných poznatkov a kontaktov.
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Čo sa stalo vo veľkom finále?
Vo veľkom finále predstúpilo 10 najlepších tímov na pódiu pred zaplnené publikum a globálnu porotu v zložení Michele Catasta, partnerka a vedúca oddelenia umelej inteligencie v spoločnosti Replit; Sasha DiGiulian, Red Bull športovkyňa, zakladateľka a podnikateľka spoločnosti Send Bars; Jessica Hawk, viceprezidentka spoločnosti Microsoft pre produktový marketing Azure; Gaston Sandoval, viceprezident spoločnosti AMD pre globálny marketing klientov; a Ashwin Sreenivas, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Decagon.
Zaujímavé nápady siahali od aplikácie, ktorá prevádza múzejné umenie na 3D modely pre ľudí so zrakovým postihnutím, až po riešenia poháňané umelou inteligenciou pre potreby poľnohospodárstva (Áno, nápad Krištofa a Tobiáša) a zdravotníctva. Adler prezentoval ako úplne posledný. Čakanie sa v tomto prípade oplatilo, pretože v sále, vrátane celej jeho rodiny a zástupu priateľov, prepukol jasot na adresu ich obľúbenca z rodného mesta. Nadšenie následne zosilnelo, keď bol Adler po intenzívnom rozhodovaní poroty vyhlásený za víťaza a prevzal si trofej.
„Stále na to nemám slová, trasiem sa,“ povedal. „Byť globálnym víťazom Red Bull Basement znamená, že môžem pomáhať ľuďom v celosvetovom meradle. Dúfam, že sa svet stane bezpečnejším miestom pre všetkých. A to pre mňa znamená všetko.“
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Čo získal Darnell Adler ako celosvetový víťaz Red Bull Basement?
Ako globálny víťaz získa Adler od spoločnosti Red Bull 100 000 USD vo forme bezodplatného financovania, ktoré má pomôcť posunúť produkt do ďalšej fázy bez toho, aby sa vzdal vlastníctva alebo kontroly. Na urýchlenie tohto vývoja jeho víťazný balík zahŕňa aj 25 000 USD v kreditoch Microsoft Azure na škálovanie infraštruktúry a budovanie s cloudovými službami a službami umelej inteligencie, ako aj mentorstvo od Red Bull Ventures, ktoré ponúka strategické vedenie a reálne poznatky pri prechode projektu z MVP na biznis.
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Čo bude nasledovať pre Darnella Adlera a Lifeline AI?
„Ďalším krokom je dostať Lifeline AI do rúk ľudí a umožniť im, aby si ju vyskúšali, a potom, dúfajme, urobiť svet bezpečnejším,“ hovorí Adler. „Vysnívaným cieľom je vytvoriť systém Lifeline, ktorý sa stane celosvetovým štandardom v tom, ako si ľudia môžu privolať pomoc.“
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Rady pre founderov od nového víťaza Red Bull Basement
Darnell má oči pevne upreté do budúcnosti. Adler túži vidieť aj ďalších mladých vizionárov, ktorí budú úspešne riešiť svetové problémy vlastnými nápadmi, a radí:
„Mal by si si za tým ísť. Nemyslím si, že je lepší čas ako teraz. Neboj sa, že máš nápad, o ktorom si myslíš, že ho mal niekto iný, alebo sa neboj, že nemáš odborné znalosti. Využi umelú inteligenciu! Každý nápad je dobrý nápad, tak sa do toho pusti.“