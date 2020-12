„sky is the limit“

Pre všetkých breakingových tanečníkov bol tento rok búrlivý a bolo len málo šancí na tanečné bitky tvárou v tvár. Tejto posádke sa to ale v osudovú sobotu, v Salzburgu, podarilo a teda - boli korunovaní dvaja noví šampióni , čo dokazuje, že pre breaking neplatí dobre známe „sky is the limit“ .

